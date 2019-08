Elissa forcée à mettre fin à sa carrière ?

La célèbre chanteuse libanaise Elissa, 46 ans, a révélé que son prochain album serait le dernier de sa carrière. C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que la chanteuse a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

“Je prépare ce nouvel album avec beaucoup d’amour et de passion. La raison c’est que ce sera le dernier de ma carrière. J’annonce cela le cœur brisé, mais avec beaucoup de conviction, car je ne peux pas travailler dans un monde pareil où règne la mafia…je ne peux plus être productive”.

Une décision pour le moins inattendue. Tous ses fans n’arrivent pas à comprendre ce qui s’est réellement passé et ce qui la pousse à prendre une telle décision.

Rappelons qu’Elissa s’est récemment rétablie d’un cancer du sein, qu’elle avait révélé dans un clip vidéo publié en août 2018 intitulé “Ila Kol Elli Bihebbouni” (Pour tous ceux qui m’aiment).

À la fin de la vidéo, Elissa avait déclaré: “Je suis guérie. J’ai vaincu la maladie et j’ai gagné. La détection précoce du cancer du sein peut vous sauver la vie.”

La carrière musicale d’Elissa a commencé en 1992, lorsqu’elle a remporté la médaille d’argent au concours de musique du Studio El Fan, selon sa page officielle Facebook.

En 2002, elle remporte le prix Murex d’Or de la meilleure artiste féminine. En 2010, elle a reçu le prix de meilleur artiste arabe aux Jordan Music Awards et celui de la meilleure artiste du Moyen-Orient aux Big Apple Music Awards. Parmi ses albums les plus connus figurent “Ayshalak”, “Bastanak”, “Ayami Beek”, “Asaad Wahda et Saharna Ya Lail” .

K.B.