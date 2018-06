Douzi encense les Lions de l’Atlas et annonce ses projets (VIDEO)

Interrogé sur le Mondial, Douzi s’est dit désolé de ne pas avoir pu être aux côtés des Lions de l’Atlas en Russie, faute de temps et d’agenda. Le joueur favori de Douzi? C’est Noureddine Amrabat. ” Il a une magnifique personnalité, je le connais bien, il est spontané et sa façon de parler m’amuse beaucoup. Lors de ce mondial il a prouvé au monde entier son patriotisme malgré son accident, il n’a pas lâché prise c’est pour ça que je l’admire énormément, ainsi que tous les autres joueurs de l’équipe nationale”, a conclu Douzi.

Il a également évoqué son duo avec la chanteuse Libanaise Yara qui est toujours en Stand By: ” On travaille sur ce duo depuis 2017, mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut juste trouver du temps et le style qui nous correspond”, a déclaré Douzi.

Au micro de Le Site Info, Douzi a parlé de son nouveau titre qui sera dévoilé le 9 juillet (écrit, composé et distribué par Jalal El Hamdaoui), ainsi que de la réalisation d’un vidéo clip en collaboration avec le producteur Muhsin Jaber: “je suis en train de réaliser les dernières retouches de mon clip vidéo qui a beaucoup plu à Muhsin Jaber, et qui sera diffusé dans tous les pays arabes prochainement” a-t-il déclaré.