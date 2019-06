Dounia Batma répond aux critiques (VIDEO)

Dounia Batma a annoncé qu’elle prépare actuellement une chanson appelée «Zaman Baqiss». Au micro de Le Site info, la chanteuse a indiqué qu’elle préfère prendre son temps pour présenter de belles choses au public. «Je suis contre le fait de lancer plusieurs hits pour montrer que je suis présente sur la scène artistique. Je n’ai rien à prouver et je refuse de faire le buzz pour rien», a confié Dounia.

La chanteuse a également réagi aux critiques qu’elle a essuyées après s’être affichée, dans une story, en train de faire des injections aux lèvres. «J’aime la mode et je la suis. Plusieurs fans l’ont d’ailleurs fait après avoir apprécié le résultat sur moi. Ce qui est certain, c’est que ma bouche me plait», a-t-elle assuré.

Par ailleurs, la jeune chanteuse s’est rappelée de l’année de son bac, confiant qu’elle était nulle en français. «J’ai eu la meilleure note en arabe. C’est une langue que j’ai toujours aimée. Je souhaite d’ailleurs bon courage à tous ceux qui passent leur bac cette année», a-t-elle affirmé.

R.T.