Don Bigg, Rebel Spirit, Monia Rizkallah… une conférence sur la jeunesse marocaine

La Fondation Attijariwafa bank organise le jeudi 5 juillet 2018 à 17H30, à la salle Forum, au siège de la banque, 2, Bd. Moulay Youssef, une conférence-débat sous le thème: “Création artistique : quelle place pour la jeunesse marocaine ? ”

Avec la participation de Monia Rizkallah, Violoniste à l’Opéra de Berlin, Rebel Spirit, artiste plasticien, Don Bigg, musicien et rappeur, et Ayoub El Aiassi, réalisateur et metteur en scène. Sous la modération de Abdelhaq Najib, journaliste, écrivain, critique d’art et de cinéma. Cette rencontre sera rythmée par des prestations de chacun des artistes.

Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur présence à l’adresse mail suivante :

[email protected] attijariwafa.com