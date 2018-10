Design: le Marocain Hicham Lahlou brille en Italie

Le designer Hicham Lahlou a été élu membre du nouveau conseil d’administration des directeurs élus pour les 60 ans de l’Organisation Mondiale du Design (WDO) pour la période 2017-2019, suite au premier vote électronique de l’histoire de l’organisation qui a eu lieu dans le cadre de sa 30ème Assemblée Générale au Centre de Conférences des Nations Unies (ITCILO) à Turin, en Italie.

Hicham Lahlou siégera au board au Board of Directors les 30 juin et 1er juillet à Izmir en Turquie suite à la célébration de la World Design Industrial Day le 29 juin lors des World Design Talks Izmir 2018. Le deuxième board de l’année 2018 a lieu à l’université d’économie de Izmir (invités) qui va fixer le cap et le nouveau leadership de WDO de la communauté du design mondial pour les 2 années à venir.

Il portera l’Afrique et la Région Mena au sein de cette institution historique. Une belle reconnaissance par ses pairs pour son parcours et son engagement dans le design en Afrique et à l’international. L’élection a été l’un des moments forts d’un événement de deux jours qui a attiré un nombre record de membres de la communauté internationale du design qui a également vu l’annonce de World Design Capital 2020, l’adoption de World Design Agenda, la présentation du World Design Médaille à Hartmut Esslinger de Frogdesign, et la célébration de 60 ans en tant que corps mondial pour le design industriel.