Découvrez le programme du Jazzablanca

Jazzablanca festival annonce son retour pour la 14e édition, qui se tiendra du 2 au 7 juillet 2019. Les organisateurs ont annoncé les premiers noms des artistes qui y participeront.

Pour cette édition, 50 concerts sont au programme. Pendant 6 jours, les festivaliers ont rendez vous sur les scènes Village, Anfa et Jazz Club à l’hippodrome Casa-Anfa, et gratuitement sur la scène BMCI, à la Place des Nations-Unies.

“Offrant trois concerts par soir, dans un espace convivial en plein air, la scène du Village sera inaugurée le mardi 2 juillet par les notes endiablées du trompettiste sarde Paolo Fresu et sa formation The Devil Quartet”, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Unanimement reconnu comme l’un des plus grands musiciens de Jazz actuel, Paolo Fresu est l’un des chantres du métissage musical entre le jazz et des répertoires musicaux traditionnels ou populaires. Né en 1961 en Sardaigne, trompettiste dès l’âge de onze ans, Paolo Fresu joue d’abord de la musique pop puis du jazz avant de découvrir Miles Davis à partir de 1980. Très présent sur la scène Jazz européenne, couronné par plusieurs prix, Fresu présentera son dernier opus “Carpe Diem”.

Samedi 6 juillet, la scène du Village vibrera aux sons des mélodies blues, jazz, folk et soul du chanteur britannique Hugh Coltman. L’ancien leader du groupe blues-rock The Hoax proposera un voyage musical autobiographique puisé au coeur de la Nouvelle-Orléans. Son dernier opus “Who’s happy” est composé de sonorités jazz irriguées d’une cure de jouvence, où le blues européen côtoie les fusions de la très vieille ville française outre atlantique.

Quant à la scène Anfa, le public aura rendez-vous le mardi 2 juillet avec la formation écossaise Franz Ferdinand. Ce quatuor de rock / new-wave a été formé en 2002 à Glasgow. Ils ont produit une multitude de titres à succès tels que “Take me Out”, “Do you want to” ou plus récemment “Light action” et “Love Illumination” . Franz Ferdinand ont reçu de nombreux prix dont le “Meilleur groupe britannique” au Brit Awards 2005. Se produisant pour la première fois au Maroc et en Afrique, Franz Ferdinand présentera son cinquième album “Always ascending”. Le groupe réconcilie le rock avec la dance-floor à travers des sonorités électro-groove qui portent vers des accents disco.

Mercredi 3 juillet, la scène Anfa accueillera l’emblématique Calypso Rose, pour célébrer la musique de carnaval, qui rappelle les plages des Antilles et les couleurs de Tobago. Du haut de ses 78 ans, Calypso Rose, fait forte impression sur scène. La grande dame, parcourant le monde depuis plus de quarante ans, brille par son énergie et une voix de velours qui lui valent le titre incontesté de “Reine du Calypso”. Son dernier album, “So Calypso” (2018), à la fois lourd d’engagement politique et aux sonorités joyeuses, mélange blues, reggae et soul, et appose une rythmique contemporaine aux classiques minimalistes, dans un délicieux tourbillon des sens.

Samedi 6 juillet, c’est l’incontournable saxophoniste américain Maceo Parker qui fera groover la scène Anfa. Surnommé “Funky Music Man”, Maceo Parker est incontestablement l’architecte du groove et le saxophoniste le plus samplé de l’histoire de la musique. Ancien leader de la section cuivre du “ Godfather” James Brown, Maceo Parker aura attendu près de 20 ans pour se lancer dans une carrière solo. Depuis les années 90, ce grand musicien a produit 5 opus et a confirmé son style “2% jazz, 98% groove”. Parrain de la funk, Maceo Parker ne se contente pas d’être un musicien hors paire au studio, il sait encore plus enflammer les salles avec des prestations scéniques époustouflantes !

