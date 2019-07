Découvrez l’acteur marocain qui a joué aux côtés de Halle Berry (VIDÉO)

Le tapis rouge de l’avant-première du film le plus attendu de l’année, “John Wick 3”, a eu lieu le 9 mai dernier. Keanu Reeves, Halle Berry, ou encore Ian Mcshane, ont fait la montée des marches du Parabellum au Regal United Artists Court Street à New York.

Au milieu de ce beau monde, on retrouve un acteur marocain qui a fait sensation dans le film. Il s’agit de Aissam Bouali. Tournée en partie au Maroc, la saga américaine est sortie en salles le 17 mai 2019. Bouali y incarne le personnage de “Yassine”, bras droit de “Sofia” (Halle Berry), et a un rôle décisif dans le parcours du héros “John Wick”.

L’acteur marocain s’est livré à cœur ouvert à Le Site info. Il revient sur le casting et le tournage du film, sur ses débuts, ses projets et fait le point sur la situation du cinéma marocain.

“On m’avait appelé pour le casting. Je m’étais dit que ce rôle est pour moi. Le tournage s’est très bien passé. J’ai eu cette chance avec Keanu Reeves et Halle Berry qui sont des légendes du cinéma. Et ce qui est magnifique, c’est qu’on a retravaillé les séquences. Lorsque je suis arrivé au tournage, on fait des répétitions et on a créé le personnage”, raconte-t-il.

Ce que beaucoup ignorent, c’est que Aissam Bouali a une formation d’ ingénieur. Il a fait ses débuts dans le cinéma depuis une dizaine d’années. Ainsi, il a été à l’affiche de plusieurs films comme “Les Mécréants”, “Mirages” ou encore “Dallas”.

Bhyer Kabiro