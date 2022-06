Décès de la mère du chanteur Cheb Khaled

Le musicien-chanteur-compositeur-interprète, Cheb Khaled, a perdu sa mère, ce mardi 7 juin.

La triste nouvelle a été confirmée par l’ami de l’artiste, le Marocain Hamid Daoudi.

« Mes sincères condoléances à mon ami et frère Cheb Khaled et à l’ensemble de sa famille; suite au décès de sa mère. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons », a-t-il écrit sur son compte Facebook.

A son tour, Le Site info présente ses condoléances à Cheb Khaled, ainsi qu’à tous ses proches.

M.S.