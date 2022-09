Dans les coulisses de Starlight, le nouveau talent-show musical de 2M (VIDEO)

Triés sur le volet parmi les milliers de participants, 48 jeunes talents de la chanson auront la chance de se produire devant un jury de professionnels, sur la scène d’un studio somptueux. Starlight tire son originalité d’un système ingénieux de mise en scène de lumières qui « révèlent et éclairent » les talents et les candidats qualifiés à chaque phase de l’émission. L’émission sera animée par Hicham Mesrar, présentateur vedette de 2M, et s’appuiera sur un jury de stars prestigieuses, complémentaires et intergénérationnelles : Latifa Raafat, Asmaa Lmnawar, Nouamane Lahlou, Douzi et Aminux.

Trois coachs professionnels sont également missionnés pour accompagner et faire progresser les performances vocales et scéniques des candidats. Il s’agit de Sanaa Marahati, Lamia Zaidi et Diae Ettayebi. Les candidats seront accompagnés par un orchestre composé des meilleurs musiciens marocains sous la direction de Rachid Mohamed Ali, directeur musical de l’émission.

Produite dans le célèbre studio 1200 de 2M, un des plus grands studios du continent, Starlight mobilise les meilleures compétences internes de 2M dans tous les domaines. Le décor somptueux de l’émission a été fabriqué par des professionnels marocains et se veut un véritable écrin pour les voix de Starlight. Ce projet est une nouvelle occasion pour les équipes de 2M dans les domaines des programmes, de la production, de la post-production, de la lumière, de l’informatique, de l’image et du son de démontrer leur capacité à fabriquer des shows aux standards internationaux.

Starlight est une production interne de 2M et un concept original développé avec la société Wemake fondée par Bouchra Rejani, une Marocaine de France. C’est la première fois qu’un format international est lancé en première mondiale au Maroc avec l’ambition de s’exporter par la suite au-delà de nos frontières.

« En tant que Franco-Marocaine, j’ai toujours rêvé de revenir sur la terre d’origine de ma famille avec un concept fort et ambitieux et avec le pari que ce concept serait d’abord produit au Maroc aux standards internationaux avant d’être exporté à l’international. Et non l’inverse. Le marché international a évolué et de partout émergent des succès : d’Asie, de Turquie, d’Espagne… Alors pourquoi pas de chez nous, au Maroc, avec nos talents locaux ? » témoigne Bouchra Rejani, fondatrice de WeMake.