Conspiration à Rabat, nouveau roman d’Amine Jamaï

OUVRAGE. Conspiration, Technologie, nouvel ordre mondial, Services de renseignements… Khalil, général marocain, doit s’entretenir avec un agent du Mossad pour une question de sécurité nationale. Il est question d’une Bio Tech Israélienne dont la filiale est installée au Maroc. La CIA et le SVR veulent savoir ce qui s’est dit. Une course contre la montre les conduira de Rabat à Hong Kong, de Tel-Aviv à Moscou pour finir à Singapour.

Conspiration à Rabat, relate l’histoire contemporaine d’un héros Marocain, un général courageux, altruiste, qui s’attèle à protéger son Royaume et les pays du tiers monde d’un cataclysme où les Grandes puissances « vous jettent pour un rien » dans les poubelles de l’histoire…

Dans sa quête, il est accompagné de partenaires aussi improbables les uns que les autres, exposé à cette menace grandissante d’un monde nouveau qui veut imposer ses façons de faire à la manière d’un 1984 d’Orwell.

Rajouté à cela la condescendance de pays dits développés « qui entretiennent des clowns dans les placards des pays du sud » pour les sortir au moment opportun, histoire de calmer toutes les ardeurs de développement.

Le Général va tenter de déjouer une conspiration mondiale dont les ingrédients sont biotechnologies, manipulations génétiques, Crypto monnaies et « Big Reset » Ce thriller inattendu et original est un bain de fraîcheur littéraire marocaine au beau milieu de la rentrée littéraire du Royaume.

L’auteur : Amine JAMAI dirige un cabinet de conseil en stratégie au Maroc, à Casablanca, après des études et un parcours professionnel qui l’ont conduit en Europe, en Afrique et en Amérique. « Conspiration à Rabat » est son cinquième roman dans la nouvelle série à succès : Le Général marocain, après La conspiration des ombres, paru en 2015, Arabmageddon, 2016, Conspiration à Alger 2018 et Intrication de Malabar, 2020.

Conspiration à Rabat sera distribué sous 4 couvertures différentes, ce qui est une première au Maroc. Les 4 couvertures sont destinées à donner envie à des publics différents, leur donner envie de faire un premier pas vers les « livres en général », pour les découvrir.