Clap de fin de la 9ème édition de Visa For Music Festival

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 9ème édition du festival et marché des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient s’est tenue du 16 au 19 Novembre 2022 – édition organisée dans le cadre des célébrations de Rabat Capitale Africaine de la Culture. Ces quatres jours de rencontres artistiques, de concerts inoubliables, d’échanges culturels, d’ateliers et de discussions professionnelles ont compté plus de 202 artistes, 70 pays représentés dont une trentaine de pays africains, plus de 19 conférences, workshops et événements de réseautage et plus de 16 000 spectateurs.

Les valeurs du festival que sont le partage, la diversité et la tolérance, ont été encore une fois véhiculées à travers cette édition, grâce à des publics, intervenants, participants, partenaires, et médias passionnés.

Une fois encore, Visa For Music a apporté une pierre à l’édifice de la diffusion et la promotion de la culture. Plusieurs artistes – au cœur de cet événement – ont été à l’honneur ces quatres jours et nuits, qu’ils soient déjà bien établis dans le secteur musical ou émergents. Certains ont célébré la musique marocaine comme Anass Oublaid, Abir El Abed, Farid Ghannam, Marmoucha Orchestra ft. Mehdi Nassouli, d’autres le continent africain comme Tenin Diawara et Ans-T Crazy de Guinée, mais aussi le Moyen-Orient avec le Libanais Zef et The Engineers d’Arabie Saoudite. Plusieurs artistes européens et nord-américains étaient présents comme Ayrad, Ars Nova Napoli et Amara Quartet…

L’équipe du festival développe avec ses partenaires cet événement d’envergure qui anime chaque automne la vie culturelle et économique de la ville de Rabat, “Ville lumière, Capitale culturelle du Royaume”.