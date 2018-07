Casamouja: El Hank aux couleurs du street art (VIDEO)

Les murs du quartier El Hank ont, donc étaient parées de géantes représentations mettant en exergue divers sujets féminins. En effet, pas moins de 7 artistes nationaux et internationaux ont veillé à ce que leurs messages soient notamment véhiculés par des sujets féminins, toutes générations confondues, mère, jeune femme, adolescente, connue ou inconnue et ce, indépendamment des thèmes abordés par les œuvres.

Casamouja is back! Après deux premières éditions réussies, une troisième vague colorée déferle sur le quartier d’El Hank. Et cette fois-ci, ce sont les femmes qui sont mises à l’honneur dans ce quartier emblématique de Casablanca. De même, c’est la première fois qu’un quartier en entier est utilisé comme toile de fond et se voit transformer en un haut lieu du « Street Art », avec 9 fresques géantes!