Casablanca: “Prête-moi ton rêve” se dévoile (enfin) au grand public (VIDÉO)

La tant attendue exposition “Prête-moi ton rêve” se dévoile enfin au grand public.

Lancé par la Fondation pour le Développement de la Culture Contemporaine Africaine FDCCA, l’évènement se veut une épopée artistique au rayonnement panafricain et mondial. Au programme : résidence d’artistes, expositions, hommages, tables rondes, etc.

L’exposition itinérante

Au cœur du projet : l’exposition itinérante “Prête-moi Ton Rêve”. Celle-ci démarre à Casablanca et partira ensuite en tournée à travers cinq grandes villes africaines : Dakar (Sénégal), Abidjan (Côte d’Ivoire), Lagos (Nigeria), Addis-Abeba (Ethiopie) et Cape Town (Afrique du Sud). Après ce voyage à travers le continent, «Prête-moi Ton Rêve» reviendra au

Maroc, durant l’été 2020, pour une exposition de clôture au Maroc.

L’exposition, pensée comme une communion autour de l’art contemporain africain, mettra une trentaine d’artistes à

l’honneur.

L’escale casablancaise

Venus de différents horizons et s’exprimant sur plusieurs supports, ils partagent la même passion pour la création. À l’occasion de cette exposition pluridisciplinaire, ils racontent une Afrique belle et inventive.

Les artistes invités, de renommée internationale, exposeront leurs peintures, leurs photographies, leurs installations et leurs sculptures à partir du 19 juin et jusqu’au 30 juillet, à la Ville d’Anfa. Ces œuvres inédites feront ensuite le tour de

l’Afrique.

« Prête-moi Ton Rêve » sera une occasion pour montrer, exposer, promouvoir, reconnaître l’art contemporain africain et lui donner sa juste place ici et dans le monde.

Dialogue de générations

Les deux commissaires de l’exposition Yacouba Konaté et Brahim Alaoui ont conçu un programme riche et diversifié, avec pour ligne directrice l’émergence de nouveaux talents et la présentation des artistes majeurs de l’art contemporain

africain.

Ainsi, deux autres expositions enrichiront le programme de cette manifestation. Il s’agit de l’exposition hommage à Farid Belkahia. Baptisée ‘’Belkahia contemporain’’, elle se tiendra du 20 juin au 17 juillet à l’espace d’art Artorium. Plus d’une quarantaine d’œuvres, dont certaines présentées pour la première fois au public, y seront exposées, retraçant le travail prolifique de l’artiste.

Fatima-Zahra Lakrissa, commissaire de cette exposition, a pris le parti de questionner, à partir de l’œuvre de Farid Belkahia, le principe de déconstruction qui se loge au Maroc depuis les années 60 au cœur de préoccupations plastiques

et méthodologiques.

L’exposition « Carte Banche » est construite autour du thème « Vertiges de l’amour ». Elle prend ses quartiers dans le centre d’art Rue Tanger à Casablanca du 20 juin au 17 juillet. Conçue expressément pour accompagner l’exposition-événement itinérante « Prête-moi Ton Rêve », cette dernière devrait en composer une déclinaison « locale » lors du lancement au Maroc.

« Parlez-moi d’amour » met sous les feux des projecteurs les travaux de quatre artistes émergents : Yassine Balbziuoui, Mohammed El Baz, Hicham Berrada, M’Barek Bouhchichi.

« Histoire d’art, histoires de vie »

Le programme de « Prête-moi Ton Rêve » sera marqué par une séries de tables rondes qui se tiendront les 19 et 20 juin

à l’hôtel Sofitel Tour Blanche à Casablanca.

Trois panels seront animés par des grands témoins et des acteurs de l’histoire de l’art moderne et contemporain en Afrique, selon trois registres à savoir : la création, le marché (galeries, foires et biennales) et l’histoire et la critique (les

esthétiques).

Les tables rondes connaîtront la présence d’imminentes personnalités de la scène artistique africaine. Les amateurs d’art auront donc l’embarras du choix entre expositions, tables rondes, rencontres, visites guidées et hommages.

« Prête-moi Ton Rêve » favorisera ainsi les rencontres entre les artistes et le public, rendra hommage aux grands, mettra en lumière la nouvelle génération et créera de nouvelles opportunités de coopération panafricaine.

La nuit des galeries

Un ensemble de galeries d’art casablancaises accompagneront « Prête-moi Ton Rêve » en organisant en parallèle des expositions durant les 18, 19 et 20 juin 2019. Les casablancais auront rendez-vous le 20 juin avec ‘’la nuit des galeries’’ avec un circuit important de plusieurs galeries dont l’Atelier 21, Loft Art Gallery, Think Art, Galerie Shart, So Art Galerie, Thema Art, Espace Actua, Artorium, Galerie 38, La Galerie Nadar…