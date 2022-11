Casablanca: Jalil Bennani présente son nouveau livre « L’espoir viendra du Sud »

C’est jeudi soir, au Carrefour des Livres de Casablanca que le psychanalyste Jalil Bennani a présenté son nouveau livre « L’espoir viendra du Sud ». La modération était assurée par le journaliste Murtada Calamy. Il s’agit d’une correspondance avec le professeur Roland Gori.

En croisant les apports de la psychanalyse à la philosophie, la littérature, la sociologie et la politique, les auteurs abordent des questions actuelles liées à l’expansion numérique, au néolibéralisme, à l’économie de la santé, aux migrations, à la place du religieux, aux revendications identitaires. Ils ouvrent une réflexion riche, susceptible d’inventer de nouvelles catégories de pensée et d’action en interrogeant notre rapport au temps, à l’oubli, aux croyances, en insistant sur la valeur de la parole au sein d’un monde globalisé. Tous deux regardent vers le Sud, sa spiritualité, ses manières de composer avec le sacré face aux exigences de la modernité, la tradition et le devenir,

l’un et le multiple. Un Sud hybride bâti autour des détroits et des carrefours par où transitent les civilisations.

Jalil Bennani est psychiatre et psychanalyste à Rabat.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages. Il est président du Cercle psychanalytique. Il a reçu en 2002 le prix Sigmund Freud de la ville de Vienne pour l’ensemble de son œuvre.

Roland Gori est professeur honoraire de psychopathologie clinique à l’Université d’Aix-

Marseille.

Il a publié une vingtaine d’ouvrages. Il a été l’initiateur avec Stefan Chedri du mouvement l’Appel des appels, dont il assure actuellement la présidence.

Préface : SOULEYMANE BACHIR DIAGNE, Philosophe, professeur à l’Université Columbia de New York

et directeur de l’« Institute of African Studies ».