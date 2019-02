Casablanca: Avis aux férus de théâtre

Devenu un rendez-vous culturel incontournable, les Théâtrales continuent d’offrir des moments de joie et de partage aux Casablancais. Après “La Perruche” jouée à guichets fermés en fin janvier, une nouvelle pièce à succès arrive sur les planches du Megarama Casablanca le mardi 26 février: “Deux Mensonges et Une Vérité”.

Écrite par Sébastien Blanc et Nicolas Poiret et mise en scène par Jean-Luc Moreau, “Deux Mensonges et une Vérité” propose une thématique innovante! Pour le soir de leur 27ème anniversaire de mariage, Philippe s’étonne que Catherine refuse d’admettre qu’au bout de tant d’années, ils ont la chance immense de ne plus pouvoir se surprendre.

Pour lui prouver qu’il a raison, il lui propose un jeu. La règle est simple : chacun doit donner trois anecdotes le concernant, contenant deux mensonges et une vérité. Si Catherine trouve tout de suite la vérité de Philippe, lui, va vivre un enfer en essayant de découvrir celle de Catherine… Et ce n’est pas l’aide d’Edouard, son meilleur ami un peu gaffeur qui va lui faciliter la tâche… En résumé, ne dites jamais à votre femme qu’elle ne vous surprend plus !

La pièce est interprétée par des comédiens chevronnés, qui transportent tout au long de la pièce du rire au fou rire, avec finesse et tendresse : Lionnel Astier (Philippe), Raphaëline Goupilleau (Catherine), Frédéric Bouraly (Edouard), Philippe Maymat (Marc), Esther Moreau (Justine) et Julien Kirsche (Samuel).

Nommée aux Molières 2018 pour le Molière de la Comédie, « Deux Mensonges et une Vérité » promet de secouer la salle du Megarama de rires et de bonne humeur! Rendez-vous le mardi 26 février à 21h00!

S.L.