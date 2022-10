Carton plein pour « STARLIGHT », le talent-show musical de 2M 

Par LeSiteinfo avec MAP

Le public de la chaine avait rendez-vous, mardi 25 octobre, avec le premier Prime d’un talent-show musical nouvelle génération : « Starlight, entrez dans la lumière ». Diffusé en prime time (de 21h25 à 23h20), la première soirée a tenu ses promesses en attirant une audience cumulée de 9 millions de téléspectateurs.

La part d’audience, de 39% pour sa part, est tout aussi révélatrice de l’attention portée à cette nouvelle émission. Les performances sur les réseaux sociaux n’étaient pas en reste : la couverture des vidéos extraites du prime a atteint les 5 millions d’utilisateurs sur Facebook et 2 millions sur Instagram.

« Starlight, entrez dans la lumière » est, comme son nom l’indique, le ticket d’entrée sur la scène musicale pour 60 artistes, triés sur le volet parmi plus de 3000 inscrits au casting. Face à un jury exigeant composé de Nouamane Lahlou, Latifa Raafat, Asmaa Lamanwar, Douzi, Aminux, quinze d’entre eux ont pris part au premier prime avec l’ambition d’être LA future star de la chanson marocaine. Les heureux élus poursuivront l’aventure sous la supervision de quatre coachs aguerris.

Ce prime a signé donc sur une belle « entrée dans la lumière » des premiers candidats retenus mais aussi un remarquable lancement pour l’émission-évènement produite par 2M comme en témoignent les chiffres précédemment cités.

La chaine se mobilise, depuis sa création, à la promotion de l’activité culturelle au Maroc sous toutes ses formes et à l’accompagnement des jeunes talents, en plus de la production et de la diffusion d’un contenu riche et varié en la matière. Dans ce sens, Starlight est une nouvelle étape dans cette trajectoire poursuivie par la chaine pour remplir l’une de ses missions principales, celle de satisfaire les exigences du public en termes de divertissement.

Retrouvez STARLIGHT, tous les mardis à 21h25 sur 2M et dès maintenant sur 2m.ma/starlight

Principe du jeu

Durant les quatre premiers primes, le jury, qui réunit cinq grandes stars de la chanson marocaine de toutes générations et de différents horizons musicaux, tranchera, lors de chaque prime, entre 15 talents pour déterminer ceux qui continueront l’aventure.

Jeu d’ombres et de lumières

Lors des auditions, le candidat tente de convaincre le Jury de son talent pour sortir de l’obscurité des coulisses à la lumière de la scène. Cette dernière s’accentue à chaque buzz pour dévoiler intégralement le visage du candidat s’il est retenu. Pour cela, ce dernier est dans l’obligation d’obtenir au moins quatre Buzz. Pour se qualifier à la prochaine étape de la compétition, il doit décrocher cinq Buzz. Dans le cas où il en obtiendrait seulement quatre, il aura une deuxième chance pour tenter d’être repêché par un membre du Jury. Ceux qui auront trois Buzz et moins seront éliminés.

Les duels & le vote du public

Sous les feux de la rampe, les candidats qualifiés des quatre premiers primes vont s’affronter en duels durant les deux primes suivants (5e et 6e) pour poursuivre leurs chemins vers la célébrité. A l’issue des deux semaines, seize candidats se retrouveront dans un «Ultime face à face» (soit le 7e prime). Seuls dix d’entre eux dont deux sauvés par le public disputeront la demi-finale (prime 8) qui nous dévoilera les Cinq finalistes. A l’issue du 9è et dernier prime, LA future star de la chanson marocaine sera enfin dévoilée.