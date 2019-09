Un écrivain marocain s’illustre au Canada (VIDEO)

L’écrivain marocain Mustapha Fahmi a remporté le Prix Distinction littéraire du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour l’année 2019 pour son ouvrage “La leçon de Rosalinde”, apprend-on auprès des organisateurs.

Le Prix Distinction littéraire du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l’année 2019 a été attribué à l’écrivain Mustapha Fahmi, a indiqué le chargé de communication du Salon, Kevin Girard. Il a précisé que la remise du prix aura lieu le 28 septembre au cours de la 55è édition du Salon du livre.

Professeur de littérature anglaise à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Mustapha Fahmi, qui compte à son actif plusieurs ouvrages en anglais, a remporté un franc succès avec “La leçon de Rosalinde”, son premier livre en français.

Réagissant via les réseaux sociaux à cette consécration, Fahmi s’est dit très touché, y voyant une récompense de son parcours dans la région ainsi qu’un succès international de son dernier ouvrage.

“La leçon de Rosalinde” est un recueil de réflexions philosophiques littéraire dans lequel l’auteur interroge “notre présence à la vie et notre devoir d’humains”. On y croise, en amis, Nietzsche, Heidegger, Spinoza, Aristote, Badiou, T. S. Eliot, Cervantès, Dostoïevski ou Mozart, et puis Shakespeare, lumineux, flamboyant, commenté par l’auteur avec amour et profondeur. Si le monde est une scène, peut-on y choisir son rôle?”, peut-on lire dans une présentation du livre. Mustapha Fahmi a occupé à l’UQAC le poste de vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création de 2012 à 2017. Auteur de plusieurs ouvrages et articles savants ainsi que de trois recueils de poésie, il est spécialiste de Shakespeare, de renommée internationale. Il a donné des conférences partout dans le monde, y compris au prestigieux Shakespeare Institute de l’Université de Birmingham. La 55ème édition du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Québec aura lieu du 26 au 29 septembre avec la participation de 272 auteurs et illustrateurs.

Au programme de ce Salon figurent 1.300 séances de dédicaces et près de 350 activités littéraires, notamment des tables rondes et des confidences d’auteurs.

S.L. (avec MAP)