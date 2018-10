BNRM: Abdelilah Tahani reçoit la directrice chilienne des affaires culturelles

Abdelilah Tahani, directeur par intérim de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, a reçu au siège de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, Maritza Barada Allende, Directrice des affaires Culturelles du Ministère des Affaires étrangères de la République du Chili, en visite au Maroc dans le cadre d’une mission de coopération entre le Maroc et le Chili portant sur domaines liés aux affaires culturelles et artistiques.

Cette rencontre a été l’occasion pour Abdelilah Tahani de passer en revue, toutes les possibilités de partenariat et échange d’expertise, entre la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et la Bibliothèque nationale de la République du Chili. Une discussion qui lance d’emblée des perspectives prometteuses de coopération entre les deux institutions en matière de bibliothéconomie et métiers du livre , notamment en termes de formation, d’édition et de publication, mais aussi de restauration et de numérisation du patrimoine écrit.

Au cours de cette réunion, Martíza Barada Allende, accompagnée de l’ambassadeur du Chili au Maroc Alex Geiger soffia et de plusieurs membres de l’ambassade, a souligné son intérêt particulier au projet de réalisation de travaux de traduction, favorisant l’ouverture et le dialogue entre les cultures et les productions littéraires et scientifiques des deux pays.

De sa part, Tahani a tenu à présenter lors de cette rencontre, un bref aperçu sur l’histoire la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, son statut juridique, ses principales missions et réalisations et ses enjeux et défis pour l’avenir. Le directeur par intérim de la BNRM a également évoqué les fonctions des divers départements et entités de la Bibliothèque Nationale, leur déploiement au service des chercheurs et lecteurs et leur contribution à la diffusion des connaissances et à la promotion du savoir auprès de tous les citoyens marocains.

La diplomate chilienne, accompagnée de l’ambassadeur de son pays à Rabat, a effectué au terme de cette rencontre, une visite aux différentes salles de lecture de la BNRM, ainsi qu’à ses laboratoires de restauration et de numérisation. A cette occasion, Tahani a offert une copie de la collection des beaux livres publiés par la BNRM, et qui englobent et présentent les trésors et le patrimoine dont dispose l’institution.

