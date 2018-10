Banque Populaire: une expo inédite à Rabat (VIDEO)

Pour marquer la rentrée culturelle, la Galerie Banque Populaire à Rabat accueille, du 18 octobre au 26 janvier 2019, “La sculpture en partage”, une exposition inédite qui réunit les œuvres de cinq sculpteurs marocains aux univers artistiques différents, mais qui nourrissent la même passion pour un art qui, aux côtés des autres expressions artistiques, entend s’affirmer davantage dans le paysage culturel marocain.

A son inauguration en janvier 2017, la Galerie Banque Populaire s’était assignée comme mission première de contribuer significativement à la dynamique culturelle de la région de Rabat-Salé-Kenitra à travers notamment la promotion des arts toutes expressions confondues. Depuis, elle a abrité plusieurs expositions, portant principalement sur l’art pictural, la photographie, etc.

Cette fois-ci, la Galerie Banque Populaire met à l’honneur l’art du volume et des reliefs, la sculpture en l’occurrence, dans une exposition qui réunit les œuvres de cinq artistes marocains : Karim BENNANI, Mohamed ASSALMI, Azzedine BADDOU, Jamil BENNANI et Mohamed HAFIDI.

Afin de permettre au plus grand nombre de profiter encore plus de leurs sculptures, ces artistes ont décidé d’étendre l’exposition à l’entrée et aux abords de la galerie. Cette option a été bien accueillie par la Galerie Banque Populaire car elle épouse parfaitement l’esprit du thème de l’exposition, « La sculpture en partage ».

A ce propos, le Président du Directoire de la Banque Populaire Rabat-Kenitra, Jalil SEBTI, a expliqué :

“En adhérant à cette initiative audacieuse, nous avons cherché d’une part à établir une relation encore plus forte entre les œuvres exposées dans la rue, les piétons et le site, et d’autre part à rapprocher l’acte premier – qu’est la sculpture – du grand public”.

