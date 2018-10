Aznavour portait le Maroc dans son coeur

Par Mohamed Jaouad Kanabi

Il voulait chanter jusqu’à cent ans… Le dernier des géants de la chanson française s’est malheureusement éteint à son domicile dans les Alpilles, au sud de la France, dans la nuit de dimanche à lundi. C’est ce qu’ont annoncé ses attachés de presse en ce triste 1eroctobre 2018.

Le chanteur français le plus connu à l’étranger à qui les Américains ont conféré le nom de “Chanteur de variété le plus important du XXe siècle” revenait d’une tournée au Japon, après avoir été contraint d’annuler des concerts cet été en raison d’une fracture du bras après une chute.

Le fabuleux artiste français né à Paris dans le VIème en 1924, de parents arméniens ayant fui le génocide de 1915 (Misha et Knar Aznavourian) est l’auteur de plus de 1200 chansons dans sept langues différentes. Charles Aznavour a vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde. En plus du micro, il était aussi familier de la caméra puisqu’il a tourné dans une soixantaine de longs-métrages.

Avec des titres comme La Mamma, Emmenez-moi, Je Me Voyais Déjà ou La Bohème, Hier Encore, l’éternel Charles Aznavour a traversé des époques, des espaces et a adopté et s’est adapté à plusieurs générations.

Sa rencontre avec Edith Piaf juste à l’après seconde guerre qui durera près de huit ans l’aura forgée. Travaillant dans l’ombre de La Môme tout en étant son homme à tout faire, il écrira des chansons pour Gilbert Bécaud, Patachou, Juliette Gréco et autres.

C’est au Maroc qu’il portait énormément dans son cœur, que Charles Aznavour connaît son premier succès en 1953. En effet, alors qu’en France il chante dans l’indifférence générale, Casablanca lui réserve un accueil et un triomphe sans pareil. Ce début de carrière est brisé par un violent accident deux années plus tard à Saint-Tropez qui le tient éloigné de la scène et des feux de la rampe.

Son talent ne sera in fine reconnu à tout jamais qu’en décembre 1960. C’est à l’Alhambra, dans le grand music-hall près de la place de la République, à Paris que la légende Aznavour est née avec la chanson ‘’Je Me Voyais Déjà’’. Charles avait ‘’montré en effet qu’il avait du talent’’ et c’était parti pour une carrière de soixante-dix ans, toute d’un succès qui ne le quittera plus jamais au point d’inscrire son nom et d’avoir son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood.

Le chanteur a eu trois épouses et est père de six enfants. Il est resté fidèle à sa dernière femme Ulla un demi-siècle durant. Il a eu trois enfants avec elle. Sans jamais renier le berceau de sa culture française, il a obtenu la nationalité arménienne en 2008 non sans avoir représenté sa diplomatie auparavant. Il était d’ailleurs ambassadeur d’Arménie en Suisse, son pays de résidence, et représentant de l’Arménie auprès de l’ONU.