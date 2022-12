« Avatar : la voie de l’eau », bientôt dans les salles de cinéma au Maroc

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Une nouvelle aventure cinématographique exceptionnelle

Replongez dans l’univers spectaculaire qui repousse les limites de notre imagination dans une toute nouvelle aventure à couper le souffle sur Pandora. AVATAR LA VOIE DE L’EAU est le deuxième film se déroulant dans l’univers désormais culte d’AVATAR. Une expérience cinématographique exceptionnelle à vivre impérativement au cinéma

Un film de James Cameron

La saga AVATAR est produite par James Cameron qui règne en maître sur le box-office mondial. En 1997, Titanic est devenu le premier film à dépasser le milliard de dollars de recettes (2,185 milliards). Il faudra attendre douze ans pour que le film de Cameron se fasse détrôner par… Le nouveau film de Cameron. Avec ses 2,78 milliards de dollars de recettes dans le monde, Avatar (2009) a pris la tête du classement et s’y maintient jusqu’à présent.

Une équipe exceptionnelle

Réalisé par James Cameron, produit par James Cameron et Jon Landau via Lightstorm Entertainment, le film met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang et Kate Winslet. Le scénario est signé James Cameron, Rick Jaffa et Amanda Silver, d’après une histoire de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman et Shane Salerno. David Valdes et Richard Baneham en sont les producteurs délégués.

Infos générales

Réalisation : James Cameron

Casting : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang

Durée : 3h12

Genre : Science-fiction, Aventure

Distribution Maroc exclusive : Marrakech Spectacles

