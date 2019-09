Ali, le jeune marocain qui a fait sensation à The Voice Kids (VIDEO)

“Ali déclenche une guerre entre Jenifer et Amel Bent”, écrit TF1 sur son site web. Et pour cause, Ali, un jeune casablancais de 12 ans, a réussi à faire retourner les quatre coachs. Et Amal Bent a même bloqué Jenifer pour avoir Ali dans son équipe.

“Ali a 12 ans et nous vient de Casablanca au Maroc. De nature très timide, c’est soutenu par ses proches qu’il commence le chant. Fort de sa passion pour la musique, Ali prend petit à petit confiance en lui”, peut-on lire.

“C’est de la bombe ce que tu as fait”, lui lance Soprano. Amel Bent a mis en avant son intelligence, sa voix et son feeling, le comparant même à Stevie Wonder! Patrick Fiori, est “intrigué” par la voix du jeune marocaine “qu’on n’entend pas à chaque coin de rue”.

En interprétant “Who’s lovin’ you” des Jackson Five, Ali a impressionné le public et le jury. Souhaitons lui d’aller le plus loin possible dans l’émission…et pourquoi pas d’atteindre la finale. “Je suis dégoutée d’avoir été bloquée…tu es tout ce que j’aime, tu m’as fait planer, bravo..”, lui a dit Jenifer.

“C’est l’une des plus belles voix que j’ai entendu dans ma vie”, a assuré Amel Bent quand Ali l’a désignée comme coach. Ecoutez.