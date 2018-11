Ali Hajji nous dit tout sur le Festival International du Film de Marrakech

Après une année off, le Festival International du Film de Marrakech (FIFM) revient pour une 17ème édition renouvelée et prometteuse. Ali Hajji, le coordinateur général du Festival et membre du comité de programmation livre à Le Site info un entretien exclusif.

Propos recueillis par Olivier Rachet

Le Site info : Le Festival International du Film de Marrakech s’est interrompu une année durant afin de mener une réflexion sur sa ligne éditoriale. Quels sont les fruits de cette réflexion ?

Ali Hajji : Cette année de pause a d’abord permis de constater le chemin parcouru et il est considérable : le Festival a attiré, en 16 éditions seulement, les plus grands noms du cinéma mondial (Martin Scorsese, Francis F. Coppola, Youssef Chahine, David Lynch, Isabelle Huppert, Abbas Kiarostami, Leonardo Di Caprio, Shahrukh Khan etc.), tout en proposant une programmation de films de grande qualité et des rendez -vous devenus incontournables comme les masterclass.

Aujourd’hui, le Festival fige sa vocation qui est de révéler les nouveaux talents à travers une compétition dédiée aux premiers et deuxièmes longs métrages et confirme son statut de carrefour des cinémas du monde avec un accent particulier sur les films d’Afrique et du Moyen Orient.

Cette pause a permis aussi de proposer de nouveaux rendez-vous qui enrichissent la manifestation et lui donnent du sens : les Ateliers de l’Atlas, un programme industrie et développement de talents ; « Conversation with », une série de discussions avec de grandes personnalités du cinéma mondial, un « Panorama du cinéma marocain », qui devient permanent et qui a pour vocation de promouvoir le cinéma d’auteur national auprès des professionnels et de la presse venant de l’étranger ; « Le 11e continent », une section dédiée à la découverte de films singuliers ; une nouvelle section dédiée aux plus jeunes ; les débats organisés autour des films etc.

Enfin, cette pause nous confirme que le FIFM est un rendez-vous cinématographique majeur dans notre région du monde.

Le Site info : Des changements structurels ont-ils eu lieu, au niveau notamment du Comité d’organisation ?

Ali Hajji : La Fondation du Festival produit désormais seule la manifestation qui était auparavant co-organisée en partenariat avec une agence événementielle étrangère spécialisée.

Melita Toscan du Plantier, directrice des relations publiques en 2001 et 2002 et directrice du Festival de 2003 à 2016 a été désignée conseillère de Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech. Christoph Terhechte, ancien président du Forum du Festival de Berlin, est le nouveau directeur artistique du FIFM.

Le nouveau comité de sélection, dont je fais partie, en plus d’assumer la fonction de coordinateur général du Festival, est également composé de : Rasha Salti, qui a été, entre autres, membre du comité de sélection du Festival de Toronto ; Rémi Bonhomme, qui est le coordinateur général de la Semaine de la critique du Festival de Cannes et qui est responsable des Ateliers de l’Atlas ; et Anke Leweke, membre du comité de sélection de Berlin.

Au fil des années, les ressources marocaines de la Fondation ont développé de véritables expertises aux côtés des partenaires étrangers spécialisés donc les équipes sont en grande partie locales aujourd’hui.

Le Site info : Quelles sont les nouveautés de cette 17ème édition ?

Ali Hajji : Les nouveautés sont nombreuses. Le Festival inaugure « Les Ateliers de l’Atlas », son nouveau programme industrie et développement de talents. Entièrement dédiés au cinéma d’Afrique et du Moyen-Orient, « les Ateliers de l’Atlas » sont à la fois une plateforme créative et professionnelle au service des cinéastes et un lieu d‘échanges entre les professionnels internationaux et les talents régionaux. « Les Ateliers de l’Atlas » sont conçus pour accompagner les réalisateurs émergents de la région dans la préparation de leur premier, second ou troisième long métrages (fiction ou documentaire).

Dans la continuité des masterclass, le Festival lance cette année « Conversation with », un programme de discussions libres avec des grands noms du cinéma. Cette année, Martin Scorsese, Guillermo del Toro, Robert de Niro, Agnès Varda, Yousry Nasrallah, Cristian Mungiu et Thierry Frémaux ont accepté de se prêter à l’exercice.

Un « Panorama du cinéma marocain » sera installé de manière permanente afin de présenter une sélection de productions nationales récentes aux professionnels étrangers (directeurs et programmateurs de festivals, producteurs, distributeurs, etc.) et à la presse internationale qui viennent assister au Festival. Une nouvelle section intitulée « Le 11e continent » dédiée à l’expérimentation et à la découverte, présentera des films innovants qui explorent de nouveaux territoires. Les films de cette section seront projetés au musée Yves Saint Laurent, nouveau lieu d’accueil du festival. Une nouvelle section « Jeune Public » permettra d’initier les plus jeunes au cinéma, il est notamment prévu de faire venir des élèves d’écoles de Marrakech et des environs.

Des débats autour des films de la sélection seront organisés au Colisée et au Musée YSL à l’issue des projections.

Le Site info : En dehors du Président du Jury, le cinéaste américain James Gray, connaît-on les noms des autres jurés ?

Ali Hajji : James Gray sera entouré de 8 talents singuliers du cinéma mondial, des réalisateurs aux univers très forts dont les films ont été récompensés dans les plus grands festivals internationaux, et des acteurs qu’on a pu voir aussi bien dans des grands succès populaires que dans des films d’auteurs de prestige.

On retrouvera dans le jury de cette 17ème édition, l’actrice indienne Ileana D’Cruz (Barfi !), la réalisatrice marocaine Tala Hadid (House in the fields), la cinéaste et plasticienne libanaise Joana Hadjithomas ( Je veux voir), l’actrice américaine Dakota Johnson (Bad times at El Royale, Suspiria), la réalisatrice britannique Lynne Ramsay (We need to talk about Kevin, A beautiful day), l’acteur allemand Daniel Brühl (Goodbye Lenin !), le réalisateur français Laurent Cantet (Entre les murs – Palme d’or 2008), et le réalisateur mexicain Michel Franco (Les filles d’Avril).

Le Site info : Quels seront les moments forts de la Programmation officielle ?

Ali Hajji : Le Festival rendra hommage à 4 personnalités incontournables du cinéma : l’acteur américain Robert de Niro, la réalisatrice française Agnès Varda, l’actrice américaine Robin Wright et le réalisateur marocain Jillali Ferhati.

80 films seront projetés pendant les 9 jours de festival dans les différentes sections.

La principale, à ne pas manquer, est la compétition officielle qui comprend 14 films, tous des premiers et deuxièmes longs-métrages, dont 6 sont réalisés par des femmes. La compétition comprend 4 films européens (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Serbie), 3 films d’Amérique latine (Argentine, Mexique), un film américain, deux films asiatiques (Chine, Japon), et, en plus du film marocain, 3 films arabes et africains (Tunisie, Égypte, Soudan).

Le Festival s’ouvrira avec le très beau film de Julian Schnabel, At eternity’s gate, un biopic sur Vincent Van Gogh magistralement interprété par Willem Dafoe.

En plus des temps forts déjà évoqués (« Ateliers de l’Atlas », « Conversation with », « Panorama du cinéma marocain », etc.), on peut citer les séances de gala qui présenteront quelques-uns des grands films de l’année : Roma d’Alfonso Cuáron, Greebook de Peter Farelly ou encore Capharnaüm de Nadine Labaki.

La section « Séances Spéciales » présentera, quant à elle, un large éventail de films en provenance de différents horizons (Norvège, Nigeria, Colombie, Kenya, Etats-Unis, Égypte, France et Argentine). Jemaa El Fna accueillera, comme à chaque édition, une programmation de grands films populaires en présence des grandes personnalités. Fidèle à son engagement social et citoyen, le Festival montrera également une sélection de films en audio description pour les malvoyants.

Le Site info : Cette 17e édition restera-t-elle aussi populaire que les précédentes ? Des rencontres et des projections seront-elles organisées sur la Place Jemaa El Fna ? Les films en compétition seront-ils toujours programmés dans les cinémas de Marrakech ?

Ali Hajji : Tout le monde peut s’accréditer pour assister aux projections et aux différents événements du Festival. Il suffit de se rendre sur le site internet et de suivre les instructions.

Les projections de Jemaa El Fna continueront de la même façon. Elles sont ouvertes à tous les publics et plusieurs personnalités ont prévu de venir présenter les films sur la place. Les films de la compétition seront repris au cinéma Colisée. Un débat sera organisé sur place à l’issue de chaque projection d’un film de cette section, en présence des équipes des films.

Le Site info : Que diriez-vous enfin au public pour l’inciter à venir nombreux assister aux projections, et non pas seulement aux évènements plus people ?

Ali Hajji : Le public n’a pas besoin d’invitation, puisque c’est son festival ! À l’exception des soirées de gala et de quelques rendez-vous réservés aux professionnels, le grand public, les amateurs de cinéma, les habitants de la ville et les touristes sont donc les bienvenus pour assister à toutes les projections et activités du Festival. Pour cela, il suffit de s’accréditer gratuitement pour assister aux différentes projections ou aux rencontres avec les plus grands noms du cinéma mondial, dans la limite des places disponibles.

À côté de cela, le Festival maintient son ouverture sur la ville à travers les projections à Jemaa El Fna qui rencontrent, chaque année, un très grand succès.

Concernant, la programmation, il y en aura pour tous les goûts. Et souvent, le Festival sera l’une des rares occasions pour le grand public de découvrir certains films de très grande facture.

Les genres, les sujets abordés, les nationalités des films permettent vraiment de proposer une programmation extrêmement riche et variée pour tous types de publics. Des sections comme la compétition, les séances spéciales, le 11e continent ou encore le Panorama du cinéma marocain proposent une large sélection pour les cinéphiles avertis. Les séances de gala présentent des films d’auteurs plus grand public, avec souvent des castings impressionnants. Les projections à Jemaa El Fna accueillent une programmation de grands films populaires : des comédies, des films d’action et des films musicaux en provenance du Maroc, d’Égypte, des États-Unis et d’Inde notamment. Le jeune public a désormais sa propre section dédiée avec des films d’animations et des classiques. Nous proposons des films en audio description pour les malvoyants.

En tout, nous allons montrer 80 films en provenance du monde entier. Dans le détail, nous aurons 27 films d’Afrique et du Moyen Orient, 20 films européens, 26 films d’Amérique (Nord et Sud) et enfin 7 films en provenance d’Asie.

Toutes les conditions sont donc réunies pour que le plus grand nombre de personnes puisse assister et profiter des différentes projections et activités du Festival.