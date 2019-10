Agadir: tout savoir sur le Concert Pour la Tolérance 2019

Sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, le Concert pour la Tolérance donne à nouveau rendez-vous à son fidèle public samedi 19 octobre 2019 sur la plage d’Agadir.

L’événement, devenu au fil des éditions une manifestation multiculturelle incontournable en faveur de la tolérance, de l’ouverture et du vivre ensemble se consolide comme le premier événement musical co-organisé par le Maroc et la France. Pour cette nouvelle édition, une quinzaine des plus grands artistes marocains, français et internationaux ont répondu présent.

Ainsi, les spectateurs retrouveront un plateau artistique éclectique, avec des artistes de renommée tels que Fnaïre, Douzi, Soprano, Black M, Vitaa & Slimane, Dadju, les New Gipsyes, Gims, Patrick Fiori ou encore Yannick Noah.

La programmation complète du Concert pour la Tolérance 2019 sera bientôt dévoilée.

Depuis 2005, le Concert pour la Tolérance associe des artistes marocains, français et internationaux autour de l’universalité des valeurs de tolérance, de paix, de respect et de dialogue caractéristiques du Royaume. L’événement porte haut les couleurs du Maroc, terre d’ouverture et confluent de nombreuses cultures qui ont fait son histoire et son identité.

Il attire lors de chaque édition plus de 150.000 spectateurs sur la plage et la corniche d’Agadir pour un magnifique spectacle gratuit.

Le Concert pour la Tolérance est un événement produit par Electron Libre Productions et co-organisé par l’Association pour la Tolérance, basée à Agadir et regroupant les représentants des partenaires officiels marocains de la manifestation : 2M, ONMT, Sofitel Hotels & Resorts Royal Air Maroc, AIHA, Association des Transporteur d’Agadir, le Conseil Régional du Tourisme d’Agadir, la Commune d’Agadir et la Region Souss Massa ainsi que de nombreux sponsors.

Le Concert pour la Tolérance produit en partenariat avec 2M, réunis plus de 300 techniciens et invités qui mettent en commun leurs efforts au service d’un dispositif colossal digne des plus grands événements internationaux. La production franco-marocaine mutualise les compétences, les moyens et les technologies au service d’un show unique. La manifestation doit également sa réussite à une large mobilisation des autorités locales et des citoyens gadiris qui, année après année, font preuve d’une hospitalité exemplaire et participent activement au succès de l’événement.

Le concert sera diffusé sur M6, W9, 2M, TV5 MONDE, RFM et VIRGIN.