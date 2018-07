Abdelhak Lamrini a sorti un nouvel ouvrage

“La participation royale au Sommet du climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo à Brazzaville et la visite royale de travail et d’amitié en République du Congo” est l’intitulé d’un nouvel ouvrage paru récemment aux éditions du Palais royal, réalisé par l’historiographe du Royaume, porte-parole du Palais royal, Abdelhak Lamrini.

L’ouvrage de 84 pages comprend un compte rendu détaillé des activités du roi Mohammed VI lors du Sommet du Climat et du fonds bleu du bassin du Congo à Brazzaville et de la visite de travail et d’amitié du Souverain en République congolaise, les 29 et 30 avril 2018.

Images à l’appui, la nouvelle publication renferme le communiqué annonçant la participation du roi à ce sommet et à la cérémonie d’ouverture des travaux du premier Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo (29 avril), outre le discours royal à cette occasion.

L’ouvrage comprend également les interventions de plusieurs Chefs d’Etat participant au Sommet, la signature par le Souverain du Protocole instituant la Commission Climat du Bassin du Congo, le déjeuner offert par le président congolais en l’honneur des Chefs d’Etat et de gouvernement et auquel a pris part le roi. Il fait état aussi de l’audience que le Souverain a accordée à Brazzaville au Président de la République d’Angola.

Le livre évoque également la désignation de la princesse Lalla Hasnaa Ambassadeur de bonne volonté de la Commission climat du bassin du Congo et du fonds bleu pour le bassin du Congo, ainsi que le texte intégral de la déclaration finale des Chefs d’État et de gouvernement réunis dans le cadre de ce premier sommet, en plus des échos de la participation royale audit sommet.

En outre, deux articles parus respectivement dans le quotidien congolais “Les Dépêches de Brazzaville” et l’Agence de presse bahreïnie (BNA) ainsi qu’un communiqué de la députée européenne Rachida Dati figurent dans la nouvelle publication.

S’agissant de la visite de travail et d’amitié du roi Mohammed VI en République du Congo, le livre comprend une fiche technique sur la République du Congo Brazzaville et la chronologie des conventions signées entre le Maroc et le Congo.

L’ouvrage aborde les entretiens en tête-à-tête entre le roi et le président de la République du Congo et la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération, présidée par le Souverain et le Président de la République du Congo.

Le livre se penche aussi sur le lancement par le roi Mohammed VI et le Président du Congo, des travaux de construction d’un point aménagé de débarquement de poisson à Yoro à Brazzaville et sur le texte intégral du communiqué conjoint maroco-conglais rendu public au terme de la visite royale à Brazzaville.