Vivre en côtoyant le Coronavirus

Le Covid-19 ne sera pas éradiqué de sitôt. Ni dans le monde, ni au Maroc. Si on réussit à le maitriser et à sortir du confinement, il ne faudra pas baisser la garde avant qu’un vaccin ne soit mis au point. Encore un an ou un an et demi devraient être nécessaire pour ce fameux vaccin. C’est pourquoi nous allons apprendre à vivre différemment en côtoyant ce virus.

Une fois qu’un grand nombre de tests rapides seront disponibles sur le marché, il faudra notamment continuer à respecter les mesures d’hygiène et à limiter nos déplacements. Il faudra sans aucun doute continuer à porter des masques de protection pour aller au travail ou pour faire ses courses. On ne peut que saluer, encore une fois, la décision des autorités qui n’ont pas attendu de voir ce qui se passait en Europe, avant de rendre obligatoire le port du masque.

Mardi matin, après cette annonce inattendue, beaucoup d’internautes ont assuré qu’ils n’avaient pas trouvé de masques à moindre coût à proximité de leur domicile. Mais un proche du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, nous apprend que la capacité journalière de production des masques bavettes, depuis lundi 6 avril, est arrivée à 5 millions par jour. Ce qui est très rassurant, d’autant plus que le ministère prévoit de garder cette cadence de production et d’écoulement de ces quantités pendant les 20 prochains jours. Les masques à 80 centimes seront donc très bientôt disponibles un peu partout. Il faut maintenant que les citoyens ne se ruent pas dessus en prenant des quantités excessives. En ces temps de confinement, que ce soit pour faire ses courses ou pour acheter des masques, il est important de penser aux autres et de ne pas tomber dans la frénésie d’achat. Le Covid-19 ne sera pas éradiqué de sitôt et nous allons porter des masques pendant très longtemps.