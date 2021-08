OPINION. Certains d’entre vous n’ont pas encore pris leurs vacances. «Alors, tu vas où cet été ?» La réponse à cette question est souvent difficile à trouver par les temps qui courent. Aller à l’étranger? «Non, trop compliqué et beaucoup de contraintes..et puis on pourrait se retrouver bloqués», voilà la réponse classique.

Alors, que faire ? Dans quel coin du Maroc se rendre pour respirer un peu ? Le nord ? «Non, trop de monde». Le sud ? «Euh, beaucoup de contaminations dans la région d’Agadir et il fait gris…» Une région calme et déserte dans ce cas ? «Trop risqué avec cette histoire de Covid, on ne peut pas aller dans un patelin où il n’y aura même pas d’hôpital !» Alors, que faire? «On ne sait pas encore».

C’est cette réponse qui revient sur (presque) toutes les lèvres. Il faut dire qu’avec la recrudescence des cas de Covid-19 et les dernières restrictions, dont en particulier le couvre-feu à 21h, ceux qui ne sont pas encore partis en vacances sont partagés entre la prudence et une prise de risque sans conviction. Tout dernièrement, une collègue a loué, avec sa petite famille, un bel appartement vue sur mer à Assilah.

Une magnifique région et un plan «sans risque». Mais le cauchemar a commencé lorsqu’elle a senti des symptômes de la Covid-19 dès son arrivée. Obligée d’aller jusqu’à Tanger pour se faire soigner (il n’y a aucun laboratoire dans la ville), elle s’est retrouvée confinée pendant plus d’une semaine, n’ayant pas la force de rentrer à Casablanca. Ceci est bien évidemment un scénario pessimiste, mais pourtant bien réel. On vous l’avait dit: «l’été sera chaud».

Hicham Bennani / (avec Les Inspirations ÉCO)