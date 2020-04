Un ramadan pas comme les autres au Maroc

EDITO. 25 avril 2020. Retenez bien cette date. À en croire les estimations de l’astronome Hicham El Aissaoui, le mois de Ramadan devrait commencer ce jour-là.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le confinement est en vigueur jusqu’au 20 avril prochain. Mais il pourrait bien se prolonger. En effet, on imagine très mal un mois sacré qui se déroulerait comme les années précédentes. Frénésie d’achats dans les supermarchés, mosquées très fréquentées, sorties dans les cafés après le ftour…tout cela serait inenvisageable dans une dizaine de jours, compte tenu du contexte actuel. Quoi qu’il en soit, le mois de Ramadan de cette année ne sera assurément pas comme les autres, d’autant plus que les revenus de beaucoup de Marocains sont affectés. Mais on devrait positiver, et se dire que le Ramadan arrive peut-être au bon moment. Car ce mois sacré est avant tout un mois où nous devons être solidaires et généreux. Fini par exemple les excès de nourriture et les prises de becs au volant. Et puisque l’activité économique connait toujours un frein durant cette période, nous serons dans le prolongement de ce que nous vivons actuellement. Confinement ou pas, les mois à venir s’annoncent délicats.

Nous devrons rester prudents et disciplinés. Il faudra également éviter les sorties inutiles ou prendre des risques sur le plan sanitaire pendant longtemps. Lorsque nous sortirons de cette situation grâce aux efforts de toute la population, toutes les choses simples nous paraitrons alors comme quelque chose d’exceptionnel. Serrer la main, embrasser nos proches, marcher dans la rue…parce qu’une chose est sûre, la vie n’était vraiment pas si mal avant. Espérons alors que nous arrêterons de nous plaindre et de nous apitoyer sur notre sort. Le Ramadan sera une occasion unique de rassembler encore plus nos forces, de nous contenter de l’essentiel et d’aider les plus démunis.

Hicham Bennani. Source : Les inspirations ECO