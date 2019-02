Tout ce qu’il faut savoir sur la grippe H1N1

Par Docteur Tarik RHAFLI – Pharmacien

La grippe est une maladie respiratoire virale hautement contagieuse, dont l’agent pathogène est un virus à ARN monocaténaire segmenté dont le nom scientifique est Orthomyxoviridae influenzae.

On distingue 3 groupes de virus: A, B et C, H1N1 est un sous groupe de A

Les symptômes de la maladie :

-Forte fièvre

-Toux sèche

-Angine

-Rhinite

-Maux de tête

-Douleurs musculaires

Plus d’informations et traitement :

Généralement la maladie ne dure pas plus d’une semaine, et l’évolution est favorable avec un traitement symptomatique. Malheureusement, la maladie peut évoluer vers une pathologie sévère induisant une mortalité par pneumonie, ou surinfection, ou une décompensation d’une maladie chronique. En bref, cette évolution est surtout marquée chez les personnes à risque.

Qui sont les personnes à risque ?

-Les enfants inférieur à 2 ans

-Les personnes âgés supérieur à 65 ans

-Les malades souffrant d’une déficience de l’immunité

-Les malades souffrant d’une pneumopathie,

-Les diabétiques, les maladies chroniques

-Les insuffisants rénaux, hépatiques, cardiaques…

Le traitement de la maladie

-Le traitement est en général symptomatiques. On donne un anatalgique antipyrétique « contre la douleur et la fièvre ». Paracétamol ou ibuprofène ou « aspirine sauf chez le nourrisson », et il faut éviter d’associer deux antipyrétiques.

-Nettoyage régulier du nez par une solution isotonique « comme l’eau de mer chez les pharmacies ou du sérum salé ».

-Un antitussif

-Des polyvitamines recouvrant bien les AJN qui existe bien chez les pharmacies

-Repos, boire suffisamment d’eau, nourriture équilibrée avec les agrumes comme les oranges.

*** Les antiviraux sont réservés aux cas graves, on distingue deux classes d’antiviraux qui ont été approuvées dans le traitement de l’infection grippale: les inhibiteurs du canal ionique M2 (amantadine et rimantadine) et les inhibiteurs de la neuraminidase (oseltamivir et zanamivir).

La prévention :

Le vaccin reste le moyen le plus efficace de se prévenir contre une maladie si grave telle la grippe.

Le vaccin est disponible à partir du mois septembre et peut être utilisé jusqu’au moi Février. Il est réservé pour les personnes à risque, et doit être répété chaque année.

Conseils et recommandations:

La grippe est une maladie qui ne faut en aucun cas négliger, car elle peut provoquer le décès dans certains cas. Au niveau mondial, chaque année 500.000 décès suite à des complications.

D’autre part cette maladie pose un problème économique puisque la majorité touchés vont passer au mode repos pendant au moins 5 jours,

et en plus il faut toujours prévenir puisque le vaccin est disponible.