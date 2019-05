Si la France le fait, pourquoi pas nous ?

par Mehdi Allabouch

Loin des coups de gueule auxquels je vous ai habitués, aujourd’hui je vais vous raconter un étrange épisode de la vie d’un éditeur. Il ne s’agit pas de moi, cette fois-ci, mais d’un ami et associé.

C’était à l’occasion de la seconde édition marocaine d’Air France golf World Tour, à ” Palmeraie Country Club” de Casablanca et qui avait réuni le gotha Casablancais. L”ami et associé avait été sollicité par Air France pour couvrir cet événement sur son magasine.

La couverture était un succès et mon ami n’a pas manqué d’aller sur place, d’une part pour superviser ses équipes et, d’autre part, pour profiter de la belle brochette de personnalités invitées au tournoi et faire du networking. Il était aux anges, Air France aussi! D’ailleurs je l’avoue, le reportage photo en avait été une pure merveille artistique. Le DG d’Air France, Pierre Muracciole, y côtoyait le Consul général de Norvège, Bennet Wapraak Kjeldsen. Ali Benchekroune, DG Bouygues Afrique, Victor El baz, PDG de la Centrale automobile chérifienne, Yves Gautier, CEO d’orange, tous avaient répondus présent … Bref, c’était le grand rendez-vous de la jet-set casablancaise.

A la fin de cet évènement, mon ami qui ne manquait pas d’entrain, et surtout très heureux de la réussite de l’opération, avait « osé » faire une proposition à un responsable d’Air France Maroc : la mise à bord des vols en partance du Maroc d’exemplaires de son magasine. Notons bien que le magasine en question n’est autre que “Hola! Maroc”, la revue people par excellence, présente dans plus de trente-six pays. La demande avait été bien accueillie, mais nécessitait, bien sûr, l’accord de la maison-mère.

Et la réponse ne s’était pas fait attendre. Je vous laisse la découvrir : “Les compagnies aériennes se réservent le droit naturel de ne diffuser que des supports nationaux”.

Pour des raisons propres à l’entreprise, la mise à bord des avions de la compagnie est exclusivement réservée aux supports français. Oui, même au départ du Maroc, les supports de presse offerts aux passagers sont strictement français! A vrai dire, dès qu’ on embarque dans un vol Air France, tout ce qu’ on pourra, lire, manger, boire … est français. Ou presque!

Je l’avoue, ma première réaction était l’indignation.”Comment imposer aux voyageurs, souvent marocains, uniquement des supports la presse française?”. Ensuite, je m’étais dit que la compagnie aérienne avait complètement raison. Air France est tout à fait libre de proposer à ses clients les produits qu’elle veut. D’autant plus que la compagnie aérienne appartient, entre autres, à l’Etat français et qu’elle est « moralement » tenue de mettre en valeur et de promouvoir les produits français, y compris la presse française.

Oui, l’Etat Français, via ses entreprises publiques, soutient les sociétés françaises et leur accorde l’exclusivité, quand il peut le faire. Qu’en est-il de notre gouvernement et de ses entreprises publiques ? Y a-t-il un cadre légal qui régit les investissements publicitaires de ces organismes public ? Cela sera d’ailleurs le sujet de ma prochaines chronique. Nous allons bien nous marrer!

Par la même occasion, je fais un clin d’œil à notre chère Royal air Maroc qui fait de sont mieux, j’en suis certain, pour mettre en valeur la presse marocaine à bord de ses avions. Mais qui pourrait faire mieux et suivre l’exemple d’Air France et, pourquoi pas, limiter la mise à bord et dans les salons VIP à la presse nationale. Je suis certain que nos Challenge hebdo, L’officiel Maroc, Hola!Maroc … valent bien les Paris match, Jeune Afrique et autres supports étrangers.

N’est-il pas légitime de l’espérer, tout au moins ?