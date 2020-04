Sauvez la presse

par Hicham Bennani

0% des kiosques à journaux sont restés ouverts en France malgré la crise. Mieux encore, un éditeur de magazine a décidé de leur distribuer des masques afin de les encourager. 50.000 masques seront livrés aux vendeurs les plus exposés.

Difficile de ne pas faire une petite comparaison avec le Maroc… Question : pourquoi les librairies et points de presse restent ouverts en Europe, alors que chez nous, le gouvernement a pris la décision radicale de les fermer ? La réponse réside en partie dans le fait que les autorités françaises veulent “limiter la casse” économique du secteur. Les compensations seront donc peut-être moins élevées pour les éditeurs de journaux en France que pour d’autres secteurs impactés par le covid-19. D’autant plus que les gens achètent encore plus de journaux que d’ordinaire en France, confinement oblige.

Autre exemple d’un pays qui tente d’encourager la presse écrite : en Grèce, les journaux sont emballés dans du plastique par mesure préventive, avec en bonus un masque pour chaque lecteur ! Chez nous, les patrons de presse ont décidé de continuer d’exister et diffusent gratuitement leurs journaux en version PDF. Une situation qui ne pourra durer indéfiniment. Le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) devra réfléchir à cette situation pour épauler tout le secteur de la presse au Maroc. Le gouvernement est également appelé à considérer les médias comme faisant partie des plus sinistrés. Car sans campagnes publicitaires, sans diffusion, sans abonnements… les journaux ne pourront pas maintenir leur cadence infernale. Le besoin de maintenir une information plurielle et fiable dans un moment pareil n’est-il pas une priorité ?