Quels sont les effets de la nicotine sur le coronavirus ?

Quelles sont les personnes les plus exposées au coronavirus ? Y-a-t-il un groupe sanguin plus protégé qu’un autre ? Les femmes sont-elles moins touchées ? Quid des enfants ? Nombreuses sont les questions que se posent toujours les chercheurs au sujet du Covid-19. Celle qui revient le plus ces derniers jours est assez contradictoire. Alors qu’on sait que les personnes qui souffrent le plus de maladies respiratoires sont les moins résistantes à ce virus, comment se fait-il que la proportion de fumeurs parmi les malades est assez faible dans toutes les études dont nous disposons ?

Selon le New England Journal of Medicine, sur 1000 personnes contaminées en Chine, seulement 12,6 % sont des fumeurs. Autres données qui confirment cet état de fait, en France, d’après l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sur 11.000 patients hospitalisés, 8,5 % étaient fumeurs.

La nicotine aurait-elle un effet barrière sur le virus ? C’est en tout cas ce que pensent des neurobiologistes selon lesquels la nicotine pourrait empêcher le coronavirus de pénétrer dans les cellules des fumeurs ! Mais attention, les fumeurs contaminés par le Covid-19 sont en revanche beaucoup moins armés que les non-fumeurs. Jouer avec le feu pourrait donc avoir un effet encore plus néfaste, d’autant plus que le tabac reste un facteur important de mortalité au Maroc et dans le monde. L’Alliance contre le tabac avait d’ailleurs prévenu les fumeurs que le tabac augmente le risque de développer «une forme sévère de la maladie». Par les temps qui courent, la dépendance à la nicotine peut, à elle seule, provoquer d’autres dégâts sanitaires, eux aussi incontrôlables. Or, en ces temps de confinement, un fumeur pourra très difficilement arrêter de fumer et aura même tendance à forcer sur la dose. À moins qu’il s’agisse d’un adolescent ou d’une personne obligée de fumer en cachette. Dans ces deux derniers cas bien précis, on pourrait alors conclure que c’est un mal pour un bien et inversement.

Hicham Bennani ; Les inspirations ECO