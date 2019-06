Presse digitale: les Chinois débarquent au Maroc

Par El Mehdi Allabouch, co-fondateur de Le Site info

Il y a quelques mois, j’ai reçu un mail portant comme objet: “Proposition de partenariat”. Des mails de ce genre, j’en reçois une dizaine par jour. Il s’agit généralement de demandes d’accompagnement d’événements culturels, économiques ou même politiques. Mais ce mail là était différent.

Le nom de l’émetteur était écrit en mandarin, mais l’objet en langue française et le contenu ne dépassait pas un paragraphe. Tout ce qu’il fallait pour susciter ma curiosité.

Après avoir demandé plus de précision, il s’est avéré que c’est une entreprise chinoise, qui développe une application mobile d’information. Le partenariat consiste à avoir accès à nos articles, via notre flux RSS. Sur le plan financier, les revenus publicitaires générés par nos articles seront partagés entre nos deux entités. En clair, ils fournissent l’audience et nous fournissons l’information, les revenus, eux, seront partagés.

Un accord initial a été trouvé pour une période d’essai d’un mois et demi, le temps de faire les essais nécessaires pour un lancement en juin. A cette étape, je ne connaissais que le nom de mon interlocuteur, le nom de l’entité, qui ne m’évoquait rien, et le nom de l’application : SCOOPERr. Rien d’inquiétant jusqu’à présent!

Début juin, je reçois un mail m’informant que mes interlocuteurs étaient au Maroc, que la période d’essai était concluante et que nous devrions nous rencontrer pour « closer » le deal.

La société en question s’appelle TRANSSION, elle développe des applications pour ses filiales TECHNO, INFINIX et ITEL, des producteurs de téléphones mobiles qui, d’ailleurs, sont déjà présents au Maroc. Les applications développées par cette société sont automatiquement implantées et activées sur les mobiles de ses filiales. Ainsi, tous les détenteurs marocains de mobiles de ces marques auront une nouvelle application d’information « SCOOPER ». Les trois marques de mobiles disposent de près de trois millions de téléphones actifs au Maroc qui, tous, recevront des “push” contenant de l’information marocaine.

Du jour au lendemain SCOOPER risque de devenir l’application d’information la plus utilisée au Maroc.

SCOOPER est déjà active dans plusieurs pays africains, arabophones, francophones et anglophones. Elle est déjà classée première application d’information dans plusieurs de ces pays. Mais le plus important reste à venir puisque TRANSSION est le premier vendeur de téléphones mobiles en Afrique …

L’équipe TRANSSION est actuellement au Maroc et contacte les éditeurs de presse. Elle présente une offre intéressante, c’est vrai, mais ce nouveau-venu présente-t-il une opportunité ou un danger pour la presse marocaine ?

Va-t-il faire comme les GAFAS et prendre ce qui reste comme budgets publicitaires ?

Je ne le pense pas, car TRANSSION est installée au Maroc, emploie des Marocains et s’acquitte de ses impôts comme n’importe quelle société marocaine.

Publicitairement parlant, ce sont les GAFAS qui risquent de perdre des parts de marché puisque les prix que proposera SCCOPER seront donc un peu plus chers que ceux de Google, mais avec une cible beaucoup plus restreinte et beaucoup plus qualitative, chose qui séduira nos agences digitales. Mais dans un premier temps, c’est à travers « Google Adsens » que SCOOPER fonctionnera, le temps de mieux connaître le marché marocain.

A titre personnel, je pense que ces nouveaux-venus représentent une vraie opportunité pour la presse digitale marocaine. L’une des plus importantes préoccupations de la presse digitale, c’est la diffusion (faire arriver les articles jusqu’au lecteur). Avec leurs millions d’abonnés au Maroc, ce sont de nouveaux lecteurs que nous toucherons, que ce soit au Maroc ou à l’étranger. Sans oublier que cela nous rendra un peu moins dépendants de Facebook et de Google.

D’ailleurs, plusieurs applications inconnues du bataillon utilisent nos flux et articles sans demander la permission. Pourquoi donc la refuser à une entreprise qui fait sa demande dans les règles de l’art? Les Chinois débarquent, oui, mais les Américains ont débarqué bien avant eux et sans nous demander l’autorisation!