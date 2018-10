Préparez-vous à ne pas régler vos montres

Par Maria Mounadi

Privilégier l’heure d’été à l’heure d’hiver. Pourtant ça devait être le contraire!!!

Pour rappel, il y’a quelques années, nous avons subi, comme d’autres pays, un décalage. En effet, nous avons opté pour ce que l’on appelle l’heure d’été. GMT devient alors GMT+1.

Était-ce par mimétisme ou était ce réellement pour des raisons écologiques et économiques, évitant ainsi 120 min de décalage avec nos amis européens?

Contrairement à nos amis, ici, chez nous, on perturbe notre organisme trois fois par an. L’été, l’hiver, ramadan, encore l’été, ensuite l’hiver et rebelote ramadan.

On se demande encore pourquoi on a des têtes de zombies le matin ??? Normal, on subit un patchwork d’horaires.

Ce week-end, nous devions régler nos montres et retrouver par la même occasion l’horaire biologique naturelle. Notre organisme en a besoin, mais surprise surprise!!!!!!!!!! On décide, pour nous, que l’heure d’été sera dorénavant notre nouvel horaire biologique.

Va faire comprendre cela à ton corps et à ton cerveau. (Bonjour mon cerveau, je t’explique: ce décalage que tu ressens depuis quelques mois et bien tu es obligé de le subir blablabla….) .

Je me pose quelques questions.

Ces gens là, ont-ils pensé aux conséquences ou juste argumenté leur décision????

Car derrière cette décision flash il existe certes des avantages:

– Gagner une heure d’apéro Youpi

– Nous ne subirons plus cette question existentielle (14h la nouvelle ou l’ancienne)

Mais il y’a aussi des inconvénients

– On aura une heure en moins de sommeil (C’est pas top surtout ceux qui se sont saoulés la veille).

– L’impact négatif de cette heure en plus sur notre santé physique et intellectuelle.

Car oui mes amis, l’horaire normal, pour notre corps et notre cerveau est l’heure d’hiver.

Pendant cette période pas de pétage de plombs à cause du décalage.

En Europe, ils passeront à l’heure d’hiver, mais ça pourrait bien être la dernière. Car les économies d’énergie- ce pourquoi le changement d’heure a été instauré au départ dans les années 70- sont aujourd’hui des raisons archaïques.

Mais avant de prendre cette décision, les Européens avaient leur mot à dire, des études en ligne ont été mises en place, et il en résulte que 8 personnes sur 10 ont dit souhaiter la disparition de ce changement.

Cela dit, rien n’est encore confirmé, ils ont jusqu’au 31 mars 2019 pour décider.

Au Maroc, cette décision a été prise en 48h, mettant ainsi tous les marocains devant le fait accompli.

Comme d’habitude, on prend la décision à notre place, le contraire m’aurait étonné. Hélas !!

Toutefois, il paraît qu’il s’agit uniquement d’une période d’essai et que la confirmation ne se fera qu’une fois que le peuple subira les dégâts.

Bref, l’horaire d’été est en CDD, avec renouvellement si satisfaction.

Il ne passera en CDI que si l’employeur le décide.

Pour cela, le GMT+1 devra remplir sa principale mission: “Inciter les marocains à déposer leur démission”.