Marocains, restez chez vous !

On y est ! Après l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, la fermeture des frontières et l’arrêt des établissements scolaires, le Maroc a décidé de fermer cafés, restaurants, salles de sport et autres lieux publics. Idem pour les mosquées et cela, jusqu’à nouvel ordre. Ce n’est pas un film de science-fiction, mais bel et bien de la réalité. Au niveau des entreprises, des mesures ont également été prises par les patrons.

Le groupe Horizon Press a d’ailleurs opté pour le télétravail pour tous ses employés du digital et a pris des décisions importantes d’ordre sanitaire. On se dirige, doucement mais sûrement, vers la même recommandation martelée en Italie, en France, en Espagne et ailleurs : “restez chez-vous”. Chose que beaucoup de Marocains n’ont visiblement pas encore compris puisque les lieux publics étaient très fréquentés dimanche dernier dans les grandes villes. Jusqu’à quand ?

En Espagne, c’est l’état d’urgence, la liberté de circulation a été suspendue et c’est l’isolement presque total de la population. Les Espagnols n’ont le droit de sortir de chez eux uniquement pour se rendre à leur travail, s’ils n’ont pas le choix et pour faire leurs courses. L’armée a commencé à se déployer chez nos voisins du nord afin de faire respecter ces consignes. Si un grand nombre de Marocains vont se confiner chez eux pour limiter la propagation, beaucoup n’auront pas cette chance de part leurs métiers respectifs. Infirmiers, médecins, pharmaciens, caissières, livreurs, ambulanciers, banquiers, policiers, gendarmes… En même temps, c’est aussi grâce à eux que la vie pourra continuer. Reste, l’impact économique que ce fléau est en passe d’engendrer. Clairvoyant, le roi Mohammed VI a donné ses Hautes Instructions pour procéder à la création d’un Fonds Spécial, dédié à la gestion de la pandémie et doté de 10 milliards de dirhams. Une excellente nouvelle en attendant des mesures que le gouvernement devrait incessamment annoncer pour aider les entreprises à surmonter ce chaos.

Hicham Bennani / Source Les Inspirations ECO. 17 mars 2020