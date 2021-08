Depuis quelques jours, les centres de vaccination connaissent une forte affluence. Une tendance qui s’est accélérée depuis l’annonce du ministère, selon laquelle il est désormais possible de se diriger vers le centre de vaccination le plus proche, que ce soit pour la première ou la seconde dose, sans prendre en compte les conditions liées au domicile.

Même sans rendez-vous, jeunes et moins jeunes se sont rués vers les centres de vaccination. C’est plutôt une bonne nouvelle, puisque, si la majorité des Marocains se vaccinent, on évitera aux hôpitaux d’être débordés. Il faut dire que le pass vaccinal, qui facilite désormais les déplacements entre les villes, a motivé un grand nombre de récalcitrants à se faire vacciner. Si la vaccination n’a jamais été obligatoire, ni au Maroc, ni ailleurs dans le monde, elle devient, peu à peu, une sorte de «sésame» incontournable pour vivre «plus librement». En Angleterre, les matchs de championnat pourraient être ouverts uniquement aux personnes entièrement vaccinées à partir d’octobre, rapporte Press Association. Ce qui permettrait d’avoir des stades pleins à craquer, et de forcer les gens à passer par la case vaccin. Chez nous, la plupart des vaccins offrent la possibilité de voyager sans présenter de tests PCR.

Dans le sillage des récentes décisions, on pourrait bien s’attendre à ce que le pass sanitaire devienne obligatoire pour accéder aux endroits les plus à risques (supermarchés, restaurants, hôtels…). Et pour permettre, par exemple, aux mosquées de tourner à plein régime, comme dans les stades, le pass sanitaire pourrait bien être la meilleure option choisie par les autorités… Bien plus simple qu’un test PCR !

H.B. (Edito publié dans Les Inspirations ECO)