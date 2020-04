par Hicham Bennani

Toute cette crise que traverse le monde entier, ainsi que notre pays, ne sera pas sans conséquences sur le monde de demain. Une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Nos comportements, notre manière de travailler, nos relations avec nos collègues et nos proches… Beaucoup de choses vont changer. Et c’est une bonne nouvelle pour la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, récemment mise en place dans notre pays. Avec le Covid-19, elle a une occasion unique de revoir tout le modèle de notre société.

Que ce soit sur le volet financier, mais aussi sur le plan social, pour la Santé et l’Education. Un post revient régulièrement sur les réseaux sociaux : il est demandé à tous les citoyens, après le confinement, de consommer local, de voyager au Maroc et d’encourager toute notre production nationale. Le Royaume de demain ne sera pas celui d’hier, les problèmes que nous avions avant le Covid ne seront pas tout à fait similaires. Notre pays, grâce aux instructions royales, a prouvé en un laps de temps qu’il était capable de prendre des décisions fortes pour toute la population. Si les chiffres des cas positifs augmentent crescendo, il est certain que nous avons évité quelque chose qui aurait pu être bien pire. Durant cette dure épreuve de l’histoire du pays, le Maroc a prouvé qu’il n’a pas calqué le modèle européen, comme cela lui est souvent reproché, mais qu’il a pris les devants. L’état d’urgence sanitaire, l’adoption de la chloroquine, le port obligatoire des masques…des mesures claires et sans appel pour protéger la population qu’il faut saluer.

C’est sans doute la première fois que les Marocains sont aussi unanimes derrière les décisions des autorités. Il faudra s’en souvenir pour le Maroc de demain. Un Maroc plus soudé, plus fort et moins inégalitaire.

Source : Les inspirations ECO