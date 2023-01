Gina Lollobrigida à Rabat: Hommage et souvenirs… par M’hamed Bhiri

M’hamed Bhiri, nom marquant de la radio et de la télévision marocaine, au nombre incalculable de rencontres et d’interviews avec des célébrités de tous les domaines, d’ici et d’ailleurs, revient sur le décès l’icône italienne.

L’annonce du décès de l’actrice italienne Gina Lollobrigida, envoûtante star des années 50, vient rappeler non sans produire un pincement au cœur que c’est à coup sûr « l’avant-avant-dernière » star mythique italienne qui disparaît, car deux étoiles du pays de Cinecitta brillent encore ici-bas: Sophia Loren et Claudia Cardinale.

Mais j’ai cependant une pensée pour Ornella Mutti, qui avait visité Rabat dans le même cadre m’ayant permis de rencontrer Gina à la phénoménale Semaine du Cheval, initiée dans les années 80 par feue Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Amina, qui voyait à chaque édition défiler sur le tapis naturellement vert de la carrière de Dar Essalam, une pléiade de célébrités internationales pour la remise des trophées aux champions de l’équitation.

Les Marocains prenaient d’assaut par milliers le site de l’événement, en particulier les week-ends (car en fait la semaine, succès oblige, a fini par durer un mois), pour vivre et partager ce qui, au-delà de l’acte sportif, allait devenir une belle fête populaire. Beaucoup doivent notamment se remémorer l’engouement extraordinaire provoqué par la présence de ʺGuadalupeʺ, héroïne de la telenovela éponyme. L’actrice mexicaine ne sera interpellée par la foule que par le nom de son personnage.

Gina Lollobrigida fut ainsi applaudie et célébrée à Rabat comme le furent d’autres de ses compatriotes tels Giulliano Gemma (les Titans, le dollar troué) et Franco Nero (Django).

Si pour Amalia Ortega dite ʺGuadalupeʺ le phénomène des séries doublées en arabe alors en plein essor a assuré une fulgurante popularité, il faut rappeler que Gina Lollobrigida a enchaîné les succès sur une carrière qu’elle a voulu courte, mais intense, signant au passage pour un deuxième nom : Esmeralda, de Notre-Dame de Paris.