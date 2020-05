Et si l’été était un remède au coronavirus ? Plusieurs théories avancent en effet que les contaminations dues au Covid-19 ont tendance à diminuer avec la hausse des températures et l’humidité.

On constate que dans des régions chaudes, le coronavirus fait moins de dégâts. Par exemple, en Australie, on compte 6.700 cas dépistés et seulement 70 décès. Des pays comme la Thaïlande, le Cambodge ou le Vietnam comptent des taux d’infection au Sars-CoV-2 moins élevés que la Chine ou l’Italie. Au sud de la France, où les données sont assez fiables, on remarque qu’il n’y a pas eu de croissance, mais plutôt des cas importés. Cela ne veut pas dire que l’été va éradiquer le virus, loin de là, mais les constats et études scientifiques affirment que la saison estivale pourrait freiner la transmission.

«Le virus est principalement affecté par des températures dépassant 30°C et des taux d’humidité importants. Il est plus actif dans des conditions météorologiques marquées par le froid et la sécheresse», a récemment affirmé le Dr Driss Haddane qui s’est beaucoup intéressé à ce phénomène.

Selon lui, «un taux d’humidité élevé empêche les projections respiratoires de vivre longtemps dans l’air et de se transmettre entre les individus. Les rayons de soleil ultra-violets pourraient également arrêter l’activité du virus». Comme tous les virus grippaux, le coronavirus pourrait donc baisser en été, ce qui est un très bonne nouvelle pour les pays africains. Des données à prendre tout de même avec des pincettes, puisque les scientifiques appellent à la plus grande prudence l’été prochain, et des pays chauds n’ont pas été épargnés par le Covid-19. Les mesures préventives prises par les autorités restent évidemment les seuls moyens actuels pour combattre la pandémie. Restez chez vous !

Hicham Bennani. Les inspirations ECO