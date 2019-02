Eric Zemmour provoque les Marocains

Qui osera dire un jour, en particulier sur un plateau hexagonal de télévision, ses quatre vérités à l’islamophobe notoire, le triste sire dénommé Eric Zemmour? Sûrement pas Christophe Jakubyszyn!

En effet l’animateur de la Matinale sur LCI est resté de marbre pendant que Zemmour déversait sa diarrhée chronique incurable, accusant l’islam, le Coran et les migrants, légaux ou non, de tous les maux. En particulier des actes d’antisémitisme perpétrés sur le sol français.

Evoquant les invectives à caractère antisémite qu’avait essuyées le philosophe et essayiste Alain Finkielkraut, le 16 février, le sieur Zemmour a qualifié leur auteur, un gilet jaune, de “lecteur du Coran” (sic). L’islamophobe a étayé ses dires insensés par un argument subliminal qui est:”Parce qu’il y a dans le Coran plusieurs versets appelant au meurtre des juifs”(re sic).

Ces actes d’antisémitisme font partie de “la stratégie des frères musulmans de colonisation de la France par le nombre, ainsi que par l’alliance avec des gens de l’extrême gauche pour dominer le pays”, fait dire sa haine viscérale des musulmans et de l’islam au polémiste controversé, fiévreux et surexcité.

Et notre pays dans ce nouveau délire zemmourien (pas”zemmouri”, car le patronyme immérité de cet islamophobe enragé est celui d’une belle région marocaine)? Eh bien, en sus des milliers de migrants déjà sur place pour “islamiser” la France et les 10000 droits d’asile qui ne repartent jamais, même s’ils sont déroutés”, il faut compter, selon cet empêcheur de tourner en rond,”50 000 jeunes qui viennent d’on ne sait où, en particulier du Maroc, et qui ne sont pas non plus renvoyés” a-t-il osé prétendre.

“En particulier du Maroc”? Nous aimerions bien connaître d’où le sieur Zemmour détient ces statistiques et sur quels bases il étaye ces accusations à l’encontre du Royaume. Pour l’heure, ses propos islamophobes enflamment la Toile et nombreux sont les internautes qui s’insurgent et contre cette nouvelle diarrhée nauséabonde d’un chroniqueur qui ne rate aucune occasion pour proférer ses insanités vénéneuses et haineuses et déverser sa logorrhée insipide.

Larbi Alaoui