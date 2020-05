L’Europe prépare petit à petit une stratégie de déconfinement. Tant qu’aucun vaccin n’aura été trouvé pour vaincre la pandémie, cette opération sera ultra-délicate pour chacun alors que le coronavirus marque le pas dans les pays qui étaient les plus frappés. Le nombre de morts était en effet en baisse en Espagne, en Italie, en France et au Royaume-Uni en début de semaine. Tandis que la Chine est en plein déconfinement, les États-Unis l’envisagent au cours du mois de mai. Chez nous, que ce soit le 20 mai ou un peu après (personne ne peut le prévoir), il y aura forcément un déconfinement.

Sur le plan psychologique, déjà, cela soulagera de nombreuses entreprises et employés. Mais il est certain que cette opération sera très progressive et c’est ce qui sera difficile à entreprendre. Notre vie n’aura rien à voir avec celle d’avant. Tous les commerces ne vont pas forcément rouvrir et ils ne fonctionneront plus de la même manière. Toutes les mesures sanitaires resteront en place et il faudra toujours éviter les rassemblements de foule. La question qui se pose est la suivante: comment tous ceux qui vivent dans l’informel vont-ils se reconvertir? Il faudra trouver des solutions pour les personnes qui travaillent au jour le jour. Un casse-tête pour le gouvernement qui devra jouer les équilibristes en protégeant la santé des citoyens tout en leur assurant qu’ils pourront subvenir à leurs moyens.

En attendant, la population est très disciplinée comparée à d’autres pays, et jamais le mois sacré n’a été aussi calme dans les rues et les mosquées. Par exemple, dans des pays musulmans comme le Pakistan, il est très difficile de faire respecter le confinement pendant le ramadan. Rester confiné pendant ce mois très spécial est une épreuve de force qui devra nous renforcer.

Hicham Bennani. Les inspirations ECO