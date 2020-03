Demandez un vaccin à Ronaldo et Messi !

CHRONIQUE. Emmanuel Macron vient de l’annoncer : les heures supplémentaires des soignants vont être majorées et ils auront droit à une prime exceptionnelle. Et ce n’est pas tout: “Après la crise, un plan massif d’investissements et de revalorisation des carrières sera reconstruit pour notre hôpital. Nous vous le devons”, a dit le président français. A quelque chose malheur est bon, alors que le système de santé français est loin d’être mauvais. Mais ce pays, qui a peut-être commis des erreurs dans sa gestion de la pandémie, va tirer des conséquences directes de ce qui est en train de se passer dans les hôpitaux.

Le monde entier commence à réaliser que notre avenir dépend avant tout de la médecine et de la recherche scientifique, et qu’il va falloir revoir la chaine des valeurs. Une phrase lancée au début de la crise sur les réseaux sociaux résume bien cet état de fait :”les footballeurs touchent 10 fois plus que les chercheurs, alors maintenant, allez demander à Messi et Ronaldo de vous trouver un vaccin contre le coronavirus! »

Au Maroc, tout le monde est conscient que le système de santé est une priorité et qu’il y a encore beaucoup de travail à faire. La preuve en est que même les patients qui sont traités dans certaines cliniques privés se plaignent fréquemment de leur traitement et du coût que cela engendre. Qu’en est-il du service public ? Si des efforts certains ont été faits pour la santé, espérons que cette période de confinement améliore davantage les choses. Tout le monde est focalisé sur le coronavirus, mais il ne faut pas oublier les autres personnes qui souffrent de maladies chroniques. Les donneurs de sang se font plus rares et les centres de collecte ont tiré la sonnette d’alarme. Et quand ce sont les policiers qui donnent l’exemple à Casablanca en donnant leur sang pendant leur pause, on applaudit et on se tait.

Hicham Bennani