Coronavirus: l’économie marocaine forcément impactée

CHRONIQUE. On parle souvent de «l’exception marocaine». Dans le cas du Coronavirus, le royaume a visiblement réussi à s’en préserver… du moins jusqu’à présent. Car le bilan actuel du «Covid-19» fait état de 2867 morts et près de 83 867 cas confirmés à travers une trentaine de pays.

Le pire reste encore à craindre si l’on s’en tient aux prévisions de l’OMS qui prédit une pandémie et parle d’une situation «très préoccupante». Chez nous, 19 cas étaient suspectés de porter ce virus, mais fort heureusement, diagnostiqués négatifs. Dès lors, jusqu’à quand parlera-t-on de cette exception marocaine ? Cela, d’autant plus que la France et l’Espagne, nations à forte communauté marocaine, ne sont guère épargnées par la contamination.

À l’heure où nous mettions sous-presse, trois cas ont été officiellement recensés en Afrique : un en Egypte, un en Algérie et un autre au Nigéria. De telles informations en provenance de nos voisins de l’Est, n’ont fait que relever sensiblement le niveau d’alerte au Maroc. D’abord, dans la conscience collective, comme le prouvent les statistiques du digital qui révèlent que les Marocains sont avides d’informations sur ce sujet. Ensuite, au niveau des autorités compétentes qui ont déployé des mesures de contrôle très strictes au niveau des ports et aéroports.

Caméras thermiques ou thermomètres à infrarouge font, entre autres, partie du dispositif d’accueil des voyageurs en provenance des pays ayant transité par la Chine, mais aussi ceux dits «sensibles» comme l’Italie. Si le royaume demeure épargné sur le plan sanitaire, son économie sera forcément impactée.

Le secteur du médicament sera parmi les premiers touchés avec des ruptures de stock, à commencer par les masques qui manquent déjà en Europe. Les produits «made in China» vont ensuite disparaître petit à petit des étals, prouvant s’il le fallait encore, que l’Empire du Milieu est déjà bien présent dans notre société de consommation.

H.B.