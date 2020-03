Coronavirus : faut-il opter pour le télétravail au Maroc ?

Pour éviter la propagation du coronavirus, les géants du web Twitter et Google ont demandé à leurs employés de faire du télétravail. L’idée est plutôt bonne. Dans certains pays où le risque est grand, le télétravail semble indéniablement une sage décision, voire un impératif.

D’où la question : les grandes entreprises marocaines iraient-elles jusqu’à opter pour le télétravail ? La réponse qui nous a été donnée par un grand patron d’une firme basée à Casablanca est la suivante : “Oui, on pourrait demander à nos employés d’assurer le boulot à leur domicile pendant quelques temps s’il le fallait, mais je suis certain que 60% des salariés risquent de manquer de concentration, voire de sérieux avec à la clé, une baisse de productivité”.

Force est de constater que la notion de conscience professionnelle n’est pas assez ancrée dans notre culture managériale. Par exemple, en mettant les horaires de travail au centre des obligations, au lieu d’estimer le rendement global, certains patrons brisent le lien de confiance avec leurs employés, qui du coup, sont incapables de travailler à distance.

En même temps, et disons-le sans nous cacher, certains employés manquent de professionnalisme et d’engagement. Soit parce qu’ils n’aiment pas leur métier, soit parce qu’ils sont sous-payés et donc démotivés, soit encore, parce qu’ils ne maîtrisent pas les fondamentaux de leur métiers du fait qu’ils ne les ont pas assez assimilé lorsqu’ils ont débuté leurs carrières professionnelles.

Tout cela pour dire que le savoir-faire et les connaissances ne servent à rien, si le sérieux, la volonté et même la niaque ne sont pas au rendez-vous. Ce n’est qu’à partir de là qu’une relation de confiance employeur-employé peut être installée durablement ou tout au moins améliorée. Dès lors, le rendement d’une entreprise y gagnera à coup sûr.

H.B.