Coronavirus: en fait-on trop ou pas assez ?

Si l’économie mondiale est fortement impactée par le coronavirus, le Maroc n’est pas en reste. Il n’y a pas si longtemps, on nous annonçait un premier cas de Covid-19 et dans le même temps, l’annulation de la prochaine édition du SIAM. C’est donc assez brutalement que les Marocains ont été mis devant le fait accompli: nous ne sommes pas une exception dans le monde et il va falloir faire preuve de beaucoup de vigilance.

Après l’annonce du deuxième cas et des mauvaises nouvelles venues d’Algérie (au moins 19 cas confirmés), le gouvernement a décidé d’interdire l’organisation d’événements sportifs et culturels. De quoi alerter la population, mais aussi donner des migraines aux organisateurs. Crans Montana, Salon Marocotel, ouverture du Radisson Blu de Casa, Festival de la culture et de l’art de Doukkala… les annulations ou reports d’événements se sont ensuite enchainés après ces directives.

Et puis après, les vols à destination d’Europe et vers plusieurs pays européens ont été suspendus. Tous les établissements scolaires sont également fermés. Question : en fait-on un peu trop ? Contrairement à des pays comme la France, le Maroc est au “stade 1” de la phase de prévention contre le virus. Les cas suspects augmentent et la désertion de lieux comme certaines salles de sport, ainsi que la ruée vers les supermarchés, prouvent bien que des citoyens sont bel et bien entrés, eux, dans une phase dite de “psychose”, alimentée avant tout par les flux d’informations venues du monde entier, et en particulier de France.

Trop ou pas assez de précautions… une chose est sûre, le secteur le plus impacté sera le tourisme et il faudra multiplier les efforts par 10 pour éviter la crise.

H.B.