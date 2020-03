Conséquences économiques du Coronavirus: deux scénarios possibles

Le matin à la radio ou à la télé, aux bureaux ou dans les cafés, dans les journaux, sur les sites d’informations ou sur les smartphones, on ne parle que de lui. Plus rien n’est épargné par le Coronavirus.

Le fléau d’origine chinoise est omniprésent au point de déchaîner une vague de psychose généralisée. Pourtant, ce qui est encore tout aussi grave que le virus lui-même et de ses risques sanitaires, ce sont l’impact et les conséquences qu’il commence à avoir sur toute l’économie mondiale. Dans un rapport qui vient d’être rendu public, l’OCDE évoque les conséquences économiques de l’épidémie, dégageant deux scénarios possibles pour 2020. Le premier estime que l’épidémie atteindra un pic au premier trimestre 2020 avant de baisser en Chine le trimestre suivant et que sa propagation dans le reste du monde sera relativement contenue. Le commerce mondial baisserait alors de 1,4% au premier semestre et de 0,9% sur l’ensemble de l’année. La seconde hypothèse est plus inquiétante, l’OCDE craignant une “contagion domino”, quasi-incontrôlable. Dans ce cas de figure, l’effet sur le PIB mondial pourrait grimper à 1,5%, réduisant de moitié la projection précédente de l’OCDE pour 2020 par rapport à novembre dernier.

En attendant, tout le monde essaye de sauver les meubles. Les entreprises proposent le télétravail et les gouvernements étudient des mesures fiscales et budgétaires pour amortir l’impact dans les secteurs les plus touchés comme les voyages, le tourisme ou l’industrie automobile. Au Maroc, on n’en est pas encore là, mais par mesures de sécurité, les autorités ont déjà annulé des événements. Reste des statistiques intéressantes qui révèlent qu’une grande majorité d’individus contaminés par le Covid-19 ne meurent pas forcément. Soyons donc optimistes.

Hicham Bennani