Chloroquine : la potion magique ?

par Hicham Bennani

Est-ce le remède miracle ? Si presque personne ne peut répondre à la question avec certitude, le Maroc, comme c’est le cas pour beaucoup de décisions depuis le début de la propagation du virus, n’a pas attendu la France ou les experts de l’OMS pour trancher.

Une note du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, indique que le ministère a en effet décidé, en concertation avec le comité technique et scientifique d’introduire la chloroquine et l’hydroxychloroquine dans la prise en charge des cas positifs au Covid-19.

Une initiative à saluer et qui prouve encore une fois que le Royaume n’hésite pas à prendre les devants pour combattre le Covid-19 sur son sol. Le gouvernement, dès qu’il a eu vent des recherches du professeur Didier Raoult, a acheté tous les stocks Nivaquine, un médicament à base de chloriquine produit à Casablanca par Sanofi Maroc. Il faut dire que ce médecin français au physique de Gaulois, directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, est devenu une véritable star controversée en quelques jours.

Dans une vidéo devenue virale, il affirme qu'”après six jours de traitement à base de Chloroquine, sur 24 patients, 75% d’entre eux n’étaient plus porteurs du SARS-CoV-2″. Beaucoup d’experts émettent des réserves en parlant des limites de sa méthode et des éventuels effets secondaires. Mais en attendant les résultats des recherches en cours, le coronavirus fait des ravages en France et dans plusieurs pays d’Europe. C’est pour cela que prendre des décisions rapides, comme nous l’avons fait, sans forcément être sûrs d’avoir la formule magique, est certainement la meilleure chose à faire. En Corée du Sud, il n’y a pas de confinement, mais les dépistages massifs et des efforts d’hygiène incroyables ont permis de limiter la propagation du virus. À chacun sa méthode, pourvu qu’elle fonctionne.

