Cet homme est plus riche que le Maroc !

Incroyable mais vrai. D’après un site spécialisé, le patron d’Amazon est plus riche que le Royaume du Maroc. Les chiffres sont stupéfiants : la fortune de Jeff Bezos est estimée à 125 milliards de dollars, alors que le PIB du Maroc est d’environ 119 milliards, selon le baromètre de “Learn Bonds”.

L’Américain est aujourd’hui l’homme le plus riche du monde. Son entreprise fondée en 1994 réalise un chiffre d’affaire de plus 280 milliards de dollars avec un concept de vente en ligne prisé par les consommateurs du monde entier. Encore plus édifiant, la taille critique de la masse salariale de cette ex-start up devenu l’un des géants parmi les GAFA, puisque son effectif compte pas moins de 500.000 employés. Si ces chiffres donnent le tournis, ils interpellent moins que la manière avec laquelle le raccourci a été fait avec notre cher royaume.

En effet, ladite étude a cité le Maroc dans un classement qui ne le concerne nullement. Comparer le PIB d’un pays à la fortune d’un multimilliardaire, nous paraît tout simplement incongru ! Les règles ne sont pas les mêmes. Les objectifs non plus. Et quelque part, c’est plutôt une mauvaise pub pour le Maroc, un pays que beaucoup d’Américains ont du mal à situer sur la carte du monde… Tout cela pour dire que la comparaison entre le PIB du Maroc et la richesse de M. Bezos n’a clairement pas lieu d’être. En revanche, on pourrait comparer le PIB du Maroc avec celui d’autres pays et notamment ses voisins.

Selon la Banque Mondiale, l’Algérie a un PIB de 181 milliards de dollars, alors que la Tunisie arrive loin derrière avec 40 milliards de dollars, quand l’Egypte et l’Argentine peuvent relativement se targuer d’afficher respectivement 250 et 519 milliards de dollars au compteur. Pour autant, nous n’irons pas jusqu’à considérer ces deux derniers comme des pays plus riches que Monsieur Amazon.

Hicham Bennani