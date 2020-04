Après la crise, il faudra repenser le tourisme au Maroc

par Hicham Bennani

Le secteur du tourisme, sur lequel mise le Maroc depuis des années est frappé de plein fouet par la crise économique. Les hôtels fermés aux quatre coins du pays n’ont plus aucune recette depuis plus d’un mois, alors que leurs charges de personnel et d’entretien sont généralement considérables. Selon les estimations de la Confédération nationale du tourisme (CNT), les professionnels s’attendent à des baisses de fréquentation pouvant aller jusqu’à 98% pour les trois prochains mois. Au niveau du chiffre d’affaires, la CNT avance une prévision de 34 MMDH de pertes pour l’ensemble du secteur, dont 14 MMDH uniquement pour l’hôtellerie durant cette période. Et il ne fait aucun doute que les frontières resteront fermées encore pour assez longtemps…

Du coup, le ministère et l’ONMT n’auront d’autre choix afin de sauver le secteur, que de travailler un plan stratégique inédit axé sur la relance du tourisme national. Un grand défi.

Dès qu’ils auront à nouveau le droit à un peu plus de liberté, les Marocains en quête d’évasion se réfugieront vers les plus belles destinations du royaume. Les opérateurs devront alors mettre en place les meilleures offres pour le touriste local, afin que chaque catégorie sociale puisse profiter de ses vacances. On le sait : le coût exorbitant de certains de nos hôtels pousse beaucoup de Marocains à choisir des destinations étrangères, et à aller plus souvent de l’autre côté de la Méditerranée où l’offre est plus alléchante. Cette donne, les hôteliers du royaume devront définitivement la briser, car ils sont conscients que c’est sur les épaules des Marocains que reposeront désormais leur chiffre d’affaires. Et même si les touristes du monde entier reviendront un jour visiter «le plus beau pays du monde», il faudra impérativement repenser, sur le long terme, la stratégie touristique. Car, in fine, si le Marocain se sent très bien chez lui, il ne fera que contribuer à la relance de l’économie nationale. Un cercle vertueux.

Source: Les Inspirations ECO