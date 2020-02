Agadir: la métamorphose qui va booster l’économie

Ceux qui vivent sur l’axe Casa-Rabat ont souvent tendance à oublier que le Maroc est un vaste territoire qui se compose de traditions et de cultures différentes. Le Marocain de Tanger n’a pas la même mentalité que celui qui vit à Casablanca ou que celui d’Agadir. Aussi, l’économie nationale a un poumon qui se nomme “Casablanca”, mais d’autres grandes villes peuvent jouer un rôle primordial pour booster la croissance nationale.

C’est bien pour cela que la régionalisation avancée revêt un enjeu crucial. La présence du Souverain à Agadir mardi dernier, pour lancer un Programme de développement urbain marque une étape importante pour cette région du sud. Avec des investissements de l’ordre de 6 milliards de dirhams, la ville deviendra à coup sûr un nouveau pôle économique, ce qui aidera les populations à travers des secteurs d’activité comme le tourisme. Le projet de liaison ferroviaire avec Marrakech est un autre axe de développement qui va permettre une meilleure connexion d’Agadir avec le reste du Maroc, suivant le modèle de la LGV pour Tanger.

Et justement, tous ceux qui s’inscrivaient en faux contre le projet de LGV, ont aujourd’hui changé d’opinion. Cette ligne a changé la manière de travailler d’un grand nombre de personnes, ce qui leur a permis d’améliorer leur business. À titre d’exemple, un Casablancais peut désormais prendre le train tôt le matin, tenir une réunion dans la matinée à Tanger, déjeuner avec un client et être de retour chez lui en fin de journée… un planning impensable il y a peu de temps et qui ouvre de nouvelles perspectives économiques. Les projets lancés dans les grandes villes aux quatre coins du Royaume prendront du temps, mais ils feront la force du Maroc de demain.

Hicham Bennani. Source Les Inspirations Eco.